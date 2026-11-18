La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los solicitantes de beneficios de jubilación deben cumplir para poder reclamar estos pagos.

Uno de los principales está relacionado con la cantidad de años de trabajo mínimos que se requieren para estar apto para recibir beneficios y el otro es la edad que hay que alcanzar para efectuar el trámite.

Tendrán prohibido jubilarse quienes hayan trabajado menos de esta cantidad de años

La agencia federal explica que para poder jubilarse es necesario haber acumulado en el historial de trabajo un mínimo de 40 créditos, que es equivalente a al menos 10 años de haber trabajado y pagado impuestos. De no cumplir con este requisito, no se podrán solicitar beneficios de retiro.

Se necesitan al menos 10 años de trabajo para poder jubilarse. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Cómo se miden los años trabajados en el historial

Estos créditos se acumulan durante los años laborales al alcanzar determinadas ganancias, que año tras año se ajustan. Por ejemplo, en 2026 la agencia otorga un crédito a cada trabajador que alcance 1,890 de ganancias.

Como el máximo de créditos que SSA puede entregar en un año es 4, el mínimo de años trabajados para alcanzar los 40 créditos es 10.

Desde qué edad se pueden recibir los beneficios por jubilación de SSA

Al cumplir los 62 años, quienes ya hayan acumulado sus 40 créditos en el historial de trabajo se encuentran en condiciones de solicitar, pero recibirán una jubilación con reducción por haber reclamado antes de la edad plena de jubilación.

Cuando el trámite se realiza en la edad plena, se recibe la jubilación correspondiente, sin descuentos ni aumentos.

Finalmente, si los beneficios se solicitan pasando la edad plena, el monto a recibir incrementa de forma proporcional a lo que se aguardó para hacer la petición, hasta los 70 que es el año en el que se puede recibir la paga máxima.