La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede realizar preguntas y solicitar documentación adicionales a los extranjeros que llegan a Estados Unidos. El objetivo es comprobar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y las condiciones de ingreso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que todos los viajeros extranjeros están sujetos a una inspección migratoria. Para eso, ante cualquier inconveniente, hay que tener los documentos preparados.

Qué documentos pueden pedirte al ingresar a Estados Unidos

La documentación depende de tu nacionalidad, el motivo de viaje y la situación migratoria. Sin embargo, hay ocho grupos de comprobantes que conviene tener disponibles para responder las preguntas de un agente de CBP:

Pasaporte vigente : debe cumplir con los requisitos de validez exigidos para tu nacionalidad. Por regla general, se solicitan seis meses adicionales de vigencia, aunque existen excepciones.

Visa estadounidense o ESTA : debes contar con una visa correspondiente a tu viaje o una autorización ESTA aprobada si perteneces a un país del Programa de Exención de Visa.

Itinerario y pasaje de regreso : lleva las reservas de tus vuelos y las fechas previstas de entrada y salida.

Comprobante de alojamiento : prepara la reserva del hotel, alquiler temporario o dirección de familiares y amigos que te recibirán.

Reservas o invitaciones : pueden respaldar el motivo de tu visita, como reuniones de negocios, eventos, excursiones o visitas familiares.

Comprobantes de solvencia económica : extractos bancarios, recibos de sueldo o documentación que demuestre cómo pagarás los gastos del viaje.

Constancia laboral o de estudios : certificados de empleo, vacaciones autorizadas o constancias educativas que acrediten tus actividades fuera de Estados Unidos.

Formularios migratorios específicos: los estudiantes deben llevar el formulario I-20 y los participantes de intercambios el DS-2019. Los residentes permanentes deben presentar su Green Card.

Los comprobantes sirven para respaldar las respuestas, pero no garantizan la admisión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué preguntas puede hacerte un oficial de CBP

Durante la inspección, el agente puede consultar:

¿Cuál es el motivo de tu viaje?

¿Cuánto tiempo permanecerás?

¿Dónde te hospedarás?

¿Tienes pasaje de regreso?

¿Quién financiará tu estadía?

¿A qué te dedicas en tu país?

La CBP también está autorizada a revisar el equipaje y solicitar información adicional durante el procedimiento.

¿Tener una visa garantiza el ingreso a Estados Unidos?

No. El Departamento de Estado advierte: “A visa does not guarantee entry into the United States (una visa no garantiza el ingreso al país)”.

La decisión final corresponde al oficial de CBP en el puerto de entrada. Si autoriza la admisión, el viajero recibe un registro de ingreso, generalmente electrónico, conocido como formulario I-94. El documento permite consultar hasta qué fecha está autorizado a permanecer en Estados Unidos.