El pasaporte americano cuesta 195 dólares si se lo tramita en versión libreta y tarjeta.

Tramitar un pasaporte americano fuera del estado de residencia es posible en Estados Unidos, sin embargo, quienes deban llevar a cabo este tipo de gestiones tendrán que contemplar un requisito documental adicional al presentar su solicitud.

El Departamento de Estado (Travel State) explica en ese sentido que estas personas tienen que poder proporcionar una identificación adicional a la que se le pide al resto de los solicitantes.

Requisito oficial de Travel State: para tramitar el pasaporte en otro estado hay que presentar un documento extra

Uno de los documentos obligatorios para gestionar un pasaporte americano presentando el Formulario DS-11 es mostrar una identificación foto, por ejemplo, una licencia de conducir válida.

Quienes realicen el trámite fuera de su estado de residencia, tendrán que presentar una identificación extra, es decir, dos documentos que acrediten quienes son al Departamento de Estado.

La instrucción oficial es que, en estos casos, la identificación muestre la mayor cantidad posible de la información que se enlista a continuación:

Fotografía

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Fecha de emisión del documento

Todas las identificaciones presentadas deben estar en formato físico.

Para tramitar el pasaporte americano en un estado diferente al de residencia es necesario presentar una identificación adicional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros documentos que se necesitan para tramitar el pasaporte americano

Además de dos documentos identificatorios, será necesario presentar al centro:

Un Formulario DS-11 completo y sin firmar (sólo debe firmarse cuando así lo solicite el agente de aceptación)

Pruebas de ciudadanía estadounidense (como un certificado de nacimiento físico o un informe consular de nacimiento en el extranjero, también en físico)

Fotocopias tanto de las identificaciones como de la prueba de ciudadanía (deben estar impresas de un sólo lado y utilizando papel de 8.5 por 11 pulgadas)

Una fotografía que cumpla con todos los requisitos. No debe estar engrampada ni pegada al formulario.

También tendrán que pagarse las tarifas necesarias para avanzar con el trámite, que en total representan 195 dólares para quienes seleccionen tanto la libreta como la tarjeta pasaporte de adultos.