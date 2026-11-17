El punto de corte es una deuda de manutención atrasada superior a 2,500 dólares (Fuente: Shutterstock | Canva).

En Estados Unidos, deber dinero de manutención de menores puede costar el pasaporte. Existe un programa federal por el cual el Departamento de Estado niega las solicitudes de pasaporte a los padres que acumulan una deuda de manutención importante y no la regularizan.

Qué dice el Programa de Denegación de Pasaporte por Manutención Infantil

Se trata del Programa de Denegación de Pasaporte por Manutención Infantil, una herramienta de cobro que funciona desde hace años. Si un padre o madre que no tiene la custodia (el obligado a pagar) acumula una deuda de manutención por encima del umbral y no la cancela, queda incluido en una lista que impide que el Departamento de Estado le emita un pasaporte. La idea es presionar el pago de lo adeudado a los hijos.

Cuál es el monto que dispara la medida

El punto de corte es una deuda de manutención atrasada superior a 2,500 dólares. Ese valor no es nuevo: el programa nació en 1996 con un umbral de 5,000 dólares, que luego se redujo a los 2,500 dólares actuales. Alcanzada esa cifra de atraso, se dispara el mecanismo que puede dejar a la persona sin la posibilidad de tramitar el pasaporte.

El Departamento de Estado niega el pasaporte a quienes deben más de US$2,500 en manutención de menores.

Cómo funciona el proceso

El circuito involucra a varias oficinas. Primero, la agencia estatal de manutención identifica los casos con una deuda superior a 2,500 dólares, le notifica a la persona y certifica el caso ante la oficina federal de manutención infantil (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS).

Esa oficina federal transmite la información al Departamento de Estado, que incorpora a la persona a su sistema de control para trámites de pasaporte.

Cuando el afectado solicita un pasaporte, el Departamento de Estado verifica esa lista. Si figura, le niega la solicitud, se lo notifica y mantiene el trámite en suspenso durante 90 días para darle tiempo a pagar la deuda.