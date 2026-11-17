Este sencillo hábito permite mantener limpio el interior del electrodoméstico y reducir la humedad que desprenden algunos alimentos.

Colocar una hoja de papel de cocina sobre los alimentos antes de encender el microondas es un recurso sencillo que puede ayudar a evitar algunos de los inconvenientes más comunes al calentar o recalentar comida. Aunque parece un detalle menor, esta práctica tiene una explicación y cumple una función dentro del proceso.

Su uso permite reducir las salpicaduras que ensucian las paredes del electrodoméstico y absorber parte de la humedad que liberan ciertos alimentos durante el calentamiento.

Sin embargo, hay materiales que pueden incendiarse o representar un riesgo durante el calentamiento, por lo que es importante conocer cuáles se pueden utilizar y qué precauciones hay que tomar antes de aplicar este truco en el hogar.

Para qué sirve cubrir los alimentos con papel de cocina en el microondas

Colocar una hoja de papel de cocina sobre los alimentos antes de calentarlos en el microondas es un hábito sencillo que puede ayudar a evitar salpicaduras y mantener limpio el electrodoméstico. Sin embargo, no es su única función ya que también permite absorber parte de la humedad que liberan ciertos productos durante la cocción o el recalentamiento.

La guía Microwave Cooking Checklist, elaborada por el servicio de extensión de Universidad de Purdue, explica que cubrir la comida ayuda a prevenir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y favorecer una cocción más uniforme. En particular, señala que el papel de cocina reducen las manchas que pueden producirse dentro del aparato y absorber el exceso de humedad de productos como las papas y los alimentos horneados.

Una hoja de papel de cocina puede reducir las salpicaduras y absorber la humedad de ciertos alimentos durante el calentamiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por eso, este recurso puede resultar útil al calentar comidas que suelen salpicar, como salsas, o al recalentar alimentos que desprenden grasa. Asimismo, permite recoger parte del líquido que se libera durante el proceso, lo que evita que se acumule sobre el plato giratorio o las paredes del microondas.

Qué tipo de papel se puede utilizar y qué precauciones hay que tomar

La recomendación de la Universidad de Purdue es utilizar papel de cocina blanco, limpio y apto para este tipo de electrodomésticos. En este sentido, se pueden emplear servilletas de papel adecuadas para microondas, siempre que se respeten las indicaciones del fabricante.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) incluye el papel de cocina y las servilletas de papel entre los materiales que pueden utilizarse para calentar alimentos. Además, recomienda elegir productos blanco, sin impresiones para mayor seguridad, y una vez finalizado el calentamiento, retirar el papel de cocina con cuidado para evitar que el vapor acumulado genere quemaduras.

En cambio, no aconseja utilizar papel de diario ni bolsas de papel marrón, ya que puede incendiarse, desprender sustancias que migren a los alimentos o derretirse durante el calentamiento.