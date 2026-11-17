Las nuevas formaciones Airo de Amtrak Cascades tienen más de 300 asientos cada una.

El Departamento de Transporte estadounidense anunció el debut de dos formaciones Airo en Amtrak Cascades, el corredor que conecta Vancouver, en Canadá, con Seattle, Portland y Eugene. Fabricadas por Siemens Mobility en Estados Unidos, incorporan componentes de casi 100 proveedores distribuidos en 31 estados.

El comunicado oficial del 30 de septiembre de 2026 presenta esta incorporación como la primera entrada de los Airo al servicio de pasajeros en el país. Las dos formaciones están destinadas a operar cuatro viajes diarios.

Cómo son los trenes y qué ofrecen a los pasajeros

Cada formación tiene más de 300 asientos y un diseño inspirado en la cordillera de las Cascadas. El interior incluye asientos ergonómicos con apoyacabezas ajustables, ventanas panorámicas e iluminación renovada.

Los pasajeros disponen de wifi gratuito, enchufes individuales, puertos USB y pantallas digitales de información. La cafetería ofrece comidas y bebidas inspiradas en el noroeste del Pacífico.

Qué mejoras incorporan en accesibilidad

El equipamiento contempla asientos accesibles, escalones automáticos y mejoras de señalización para orientarse dentro del tren.

Los Airo incorporan asientos ergonómicos con apoyacabezas ajustables y ventanas panorámicas. Fuente: Amtrak.

También incluye seis baños espaciosos con controles sin contacto, según detalla la autoridad de transporte.

Cómo continuará la renovación de la flota

Amtrak encargó ocho formaciones Airo para Cascades, además de dos locomotoras nuevas y un coche de mando de reserva.

El anuncio prevé que las unidades restantes entren en servicio hasta comienzos de 2027, para reemplazar progresivamente la flota existente del corredor.

Qué recorridos realizan las nuevas formaciones

Según el anuncio oficial de Amtrak, los servicios y horarios son: