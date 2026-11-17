Hay distintas formas de proteger el equipaje al viajar, pero no todas ofrecen el mismo nivel de seguridad.

Cuando se decide viajar, es habitual buscar alternativas para proteger el equipaje y evitar posibles robos, aperturas o manipulaciones durante el traslado. Entre las opciones disponibles se encuentran los candados TSA y los precintos de seguridad, dos herramientas que permiten mantener cerradas las valijas y advertir si alguien intentó acceder a su contenido.

Sin embargo, no ofrecen las mismas prestaciones ni funcionan de la misma manera durante los controles aeroportuarios. Mientras que el candado TSA permite que el personal autorizado inspeccione el equipaje sin romper el dispositivo, el precinto funciona como un cierre descartable .

¿Qué es un candado TSA y cómo se consigue?

Un candado TSA es un dispositivo de seguridad diseñado para proteger el equipaje durante los viajes y permitir que los agentes de seguridad aeroportuaria puedan inspeccionarlo sin romperlo. Su nombre proviene de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), el organismo estadounidense encargado de los controles de seguridad en los aeropuertos.

Estos candados cuentan con un mecanismo especial que puede abrirse mediante una llave maestra utilizada por el personal autorizado. De esta manera, los agentes pueden revisar la maleta sin dañar el dispositivo. Se consiguen en tiendas de artículos de viaje, marroquinerías y comercios online. Se los identifica por presentar el símbolo de diamante rojo, que indica que son compatibles con el sistema de inspección de la TSA.

Se los identifica por presentar el símbolo de diamante rojo, que indica que son compatibles con el sistema de inspección de la TSA. Fuente: ChatGPT Imagen ilustrativa de ChatGPT | El Cronista USA

¿Por qué se debe proteger la maleta al viajar en avión?

Proteger el equipaje permite reducir el riesgo de que personas no autorizadas accedan a las pertenencias durante el traslado, las escalas o la espera en las terminales aeroportuarias.

Aunque los aeropuertos cuentan con controles de seguridad, las maletas pueden sufrir aperturas, manipulaciones, robos o daños durante su circulación. Por eso, utilizar un candado o un precinto permite sumar una medida de protección y advertir si alguien intentó acceder al contenido.

¿Cuáles son las desventajas de usar un precinto de seguridad?

Los precintos de seguridad son una alternativa económica para sujetar los cierres de una valija y detectar posibles manipulaciones. Sin embargo, presentan algunas limitaciones:

No se pueden reutilizar: una vez cortados, es necesario colocar uno nuevo.

Se pueden cortar fácilmente: no ofrecen la misma resistencia que un candado.

No impiden todos los intentos de apertura: no garantizan que nadie pueda acceder al contenido de la maleta.

Pueden romperse durante una inspección: si el personal de seguridad necesita abrir el equipaje, puede retirarlos o cortarlos.

Por estas características, su principal utilidad es advertir sobre posibles manipulaciones, más que impedir cualquier intento de acceso.

¿Cuál conviene usar para proteger la maleta?

La alternativa más conveniente es combinar ambos elementos para sumar protección al equipaje. El candado TSA permite asegurar los cierres de la valija y, al mismo tiempo, facilita las inspecciones de seguridad en los aeropuertos, ya que los agentes autorizados pueden abrirlo mediante una llave maestra.

Por su parte, el precinto puede utilizarse para enlazar el candado con una parte fija de la maleta, como el asa superior, y agregar un punto de sujeción adicional. Así, ambos cumplen funciones complementarias: el candado mantiene cerrada la valija y el precinto permite advertir posibles manipulaciones.