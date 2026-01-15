Una alerta sanitaria de alcance nacional obligó a retirar de las góndolas un queso de consumo masivo en Estados Unidos. Se trata de queso Pecorino Romano rallado, comercializado en supermercados y grandes cadenas, tras detectarse un riesgo elevado por posible contaminación con la bacteria listeria.

La medida fue actualizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) , que reclasificó el retiro al nivel de peligro más alto.

La reclasificación implica que los productos afectados deben ser retirados de todos los supermercados y cadenas minoristas del país, incluidos comercios como Walmart, Sam’s Club y tiendas de delicatessen, y no deben consumirse, incluso si ya fueron adquiridos y no presentan cambios visibles en su aspecto.

¿Qué queso ordenan retirar de Walmart y supermercados?

El retiro alcanza a ocho variedades de queso Pecorino Romano rallado, distribuidas a nivel nacional entre el 3 y el 20 de noviembre de 2025. Los productos se vendieron bajo distintas marcas y en formatos para el hogar y para venta por peso.

Marcas y presentaciones afectadas:

Locatelli : vasos de 4 y 8 onzas ; bolsas de 5 y 10 libras

Boar’s Head : vaso de 6 onzas ; bolsa de 5 libras

Member’s Mark : bolsa de 1,5 libras

Ambriola Piccante y Pinna: bolsas grandes por libra

El retiro alcanza a ocho variedades de queso Pecorino Romano rallado

¿Qué hacer si se compró este queso “asesino”?

Las autoridades sanitarias indicaron no consumir bajo ninguna circunstancia los productos incluidos en el retiro. La recomendación oficial es desecharlos o devolverlos al comercio donde fueron adquiridos para obtener un reembolso total.

Desde el punto de vista sanitario, la listeria puede causar listeriosis, una infección especialmente peligrosa para embarazadas, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se registran cada año alrededor de 1.250 casos y más de 170 muertes, por lo que cualquier síntoma compatible debe motivar una consulta médica inmediata.