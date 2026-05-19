Una alerta alimentaria encendió las alarmas en Estados Unidos luego de que ese ordenara el retiro de unos populares fideos en todo el país.

El anuncio, replicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó que esta medida se relaciona con un alérgeno no declarado, situación que puede resultar de sumo riesgo para ciertos consumidores.

La advertencia se centra en productos disponibles tanto en tiendas físicas como online entre febrero y mayo 2026.

Cuáles son los fideos retirados

Los fideos retirados son productos de Fly By Jing y corresponden a ciertos lotes de sus Creamy Sesame Noodles, después de detectar que podrían haber estado en contacto cruzado con maní durante el proceso de producción.

Si bien el maní no es un ingrediente de estos fideos, su presencia puede provocar reacciones alérgicas graves o incluso potencialmente mortales en personas sensibles.

Así lucen los fideos retirados. FDA

Cómo identificar los productos afectados

El retiro incluye dos presentaciones de Fly By Jing Creamy Sesame Noodles:

Fly By Jing Creamy Sesame Noodles (paquete individual)

Código UPC: 8-50052-23988-6

Fly By Jing Creamy Sesame Noodles (paquete de 4 unidades)

Código UPC: 8-50052-23991-6

Las fechas “best buy”-que pueden verse en el reverso del paquete- son:

15 de octubre de 2026

6 de diciembre de 2026

23 de marzo de 2027

Dónde se vendieron estos fideos

Los productos se distribuyeron a nivel nacional en Estados Unidos entre el 1 de febrero y el 8 de mayo de 2026. Entre los puntos de venta se incluyen

La cadena Whole Foods Market

La plataforma de compras Thrive Market

Ventas en línea a través del sitio web de la empresa

Instrucciones para quienes hayan comprado estos fideos

Las autoridades enfatizan en la importancia de que personas con alergia al maní no consuman el producto si pertenece a los lotes afectados

Quienes tengan alguno de estos fideos deben

Devolver el producto al lugar de compra

Solicitar un reembolso completo

De acuerdo con la empresa, la producción se detuvo y los minoristas fueron notificados.