La empresa Fromm Family Foods retiró del mercado una de sus comidas para perros más populares en Estados Unidos tras detectarse la posible presencia de fragmentos de plástico en algunos lotes. La advertencia fue difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como una medida preventiva para proteger la salud de las mascotas.

Aunque hasta el momento no se reportaron casos de animales heridos o enfermos , el consumo de este tipo de contaminantes puede generar complicaciones digestivas graves. Por ese motivo, las autoridades recomendaron suspender de inmediato el uso del producto y monitorear cualquier síntoma inusual en los perros.

¿Qué comida de perro suspenden de las góndolas por riesgo de perforación intestinal?

La comida de perro suspendida corresponde a "Bonnihill Farms cooked frozen dog food“, de la empresa Fromm Family Foods. El retiro alcanza a 300 cajas del producto tras denuncias de dueños que detectaron piezas de plástico en el alimento crudo .

Detalles del producto afectado:

Bonnihill BeefiBowls Beef Recipe (16 oz)

Fecha de vencimiento: 12/25/2026 – lote B01

UPC: 072705135004

No hay otros productos de Fromm alcanzados por esta suspensión.

Foto: FDA.

¿Qué deben hacer los dueños de mascotas y en qué estados se vendió?

Los dueños que hayan comprado esta comida de perro deben dejar de suministrarla de inmediato, devolverla al comercio donde fue adquirida o desecharla. Si el animal presenta vómitos, diarrea, falta de apetito, letargo o dolor abdominal , se recomienda consultar al veterinario de forma urgente.

Estados donde se vendió el producto retirado:

Illinois, Wisconsin, Texas, Arkansas, Mississippi, Oklahoma

Louisiana, California, Nevada, Arizona, Colorado

Oregon, Washington y Alaska

Para consultas, Fromm habilitó el teléfono 1-800-325-6331 y el correo info@frommfamily.com. La empresa informó que identificó el origen del problema y aplicó medidas correctivas para evitar nuevos incidentes.