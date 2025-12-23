La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó suspender un arroz muy popular de todas las góndolas y supermercados del país por un riesgo “mortal” para personas con alergias alimentarias.

La medida se debe a un error grave de etiquetado que podría provocar reacciones alérgicas severas.

El aviso se emitió tras confirmarse la presencia de un alérgeno no declarado. Aunque no hubo casos reportados, la advertencia busca evitar consecuencias potencialmente fatales.

¿Qué arroz ordena suspender la FDA por riesgo “mortal” de las góndolas y supermercados?

El producto afectado es Publix Rice & Pigeon Peas, en envases de 32 oz (907 g), elaborado por A.S.K. Foods, LLC. La FDA informó que contiene soja no declarada, un alérgeno capaz de provocar reacciones graves o mortales.

El retiro alcanza a unidades vendidas en tiendas Publix de Florida y obliga a sacarlas de circulación donde estén disponibles. El problema surgió porque el envase muestra una lista de ingredientes incorrecta, correspondiente a otro producto.

Cómo identificar el producto retirado:

Códigos en la tapa : 5387-4 , 5387-5 o 5387-6

Rótulo superior : “Publix Rice & Pigeon Peas”

Fuente: FDA

¿Qué recomienda la FDA a los consumidores y cuál es el riesgo para la salud?

La FDA advirtió que las personas con alergia o sensibilidad severa a la soja corren riesgo de reacciones alérgicas graves o mortales si consumen este arroz. La recomendación es no ingerirlo.

Quienes lo hayan comprado pueden devolverlo y obtener un reembolso total. Para consultas, el fabricante habilitó una línea directa.

Contacto del fabricante:

A.S.K. Foods, LLC

Teléfono: (717) 838-6356 , interno 132

Horario: 8:00 a 17:00 (EST)

Hasta ahora no se reportaron enfermedades, pero el retiro sigue activo como medida preventiva.