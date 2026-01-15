La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos comenzará el 26 de enero, según confirmó el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Desde ese día, los contribuyentes podrán presentar su declaración y acceder a distintos beneficios fiscales vigentes a nivel nacional.

Entre ellos se destaca un crédito que permite reducir hasta un 50% el impuesto a pagar para quienes cumplan determinados requisitos. Apunta a trabajadores de ingresos bajos y medios que ahorran para su jubilación y se activa al declarar, siempre que los aportes del año fiscal estén correctamente informados.

El beneficio del IRS que permite reducir hasta la mitad de los impuestos

El programa se conoce como Crédito por Contribuciones para el Ahorro Jubilatorio y permite descontar del impuesto el 50%, 20% o 10% de los primeros u$s 2.000 aportados a una cuenta privada de retiro durante el año.

Por ejemplo: una persona puede reducir su impuesto hasta u$s 1.000, mientras que una pareja que presenta una declaración conjunta puede alcanzar un beneficio de hasta u$s 2.000.

El crédito es no reembolsable, por lo que no genera un pago extra, pero sí es capaz de bajar la obligación tributaria hasta cero.

El programa se conoce como Crédito por Contribuciones para el Ahorro Jubilatorio

Requisitos para acceder y cómo presentar la declaración

El ente recaudador federal exige cumplir condiciones básicas y presentar la declaración de impuestos, incluyendo un formulario adicional donde se detallan los aportes jubilatorios .

Principales requisitos

Tener 18 años o más

Haber realizado aportes a cuentas jubilatorias habilitadas

No ser estudiante a tiempo completo

No figurar como dependiente en otra declaración

Respetar los límites de ingresos 2025, que llegan hasta u$s 79.000 para parejas que declaran juntas