Una advertencia nacional generó preocupación entre dueños de mascotas en Estados Unidos tras confirmarse la suspensión preventiva de una comida de perro muy popular. La medida afecta a miles de hogares que adquirieron el producto en tiendas especializadas del país.

El retiro voluntario se activó por un posible contaminante capaz de causar daños graves en el aparato digestivo de los animales. Las autoridades piden actuar con rapidez y estar atentos a los síntomas , ya que el lote estuvo ampliamente distribuido.

¿Cuál es la comida de perro suspendida y por qué representa un riesgo de “perforación intestinal”?

La marca FROMM Family Foods retiró su comida congelada para perros Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe tras detectar posible contaminación con plástico en 300 cajas del lote “Best By 12/25/2026 B01”. El producto viene en paquetes de 16 oz. y fue retirado tras quejas de consumidores.

Aunque no hay reportes de lesiones , ingerir plástico puede provocar vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar estomacal, y en casos severos, obstrucciones peligrosas. El riesgo aplica a perros de todos los tamaños.

Señales de alerta

Vómitos o rechazo de comida

Letargo o dolor abdominal

Cambios repentinos en conducta

Problemas para defecar

Imagen del producto retirado para referencia. Foto: FDA.

¿Qué deben hacer los dueños de mascotas que compraron esta comida tan popular?

La recomendación es suspender el uso inmediato y revisar si el producto coincide con el lote afectado. El retiro abarca tiendas de mascotas en:

Illinois

Wisconsin

Texas

Arkansas

Misisipi

Oklahoma

Luisiana

California

Nevada

Arizona

Colorado

Oregón

Washington

Alaska

Ontario, Canadá

Los consumidores pueden devolver el producto al comercio o contactar a la empresa. FROMM Family Foods informó que la FDA fue notificada y que ya implementó medidas para evitar que el problema se repita .

Contacto oficial