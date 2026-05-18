Aunque los retiros por desempleo incrementaron, no está asociado a la dinámica del mercado laboral sino del trabajo que hace la gestoría externa, dijo el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Julio César Cervantes Parra. “El mercado laboral tiene una dinámica muy diferente y siempre hemos explicado que esta prestación se está asociando más bien a la gestoría externa”, dijo a medios de comunicación en el marco del Foro de Fondos de la AMIB. Ante ello, Cervantes Parra explicó que se busca aprobar una iniciativa para perfeccionar el mecanismo de cálculo ya que, no necesariamente son trabajadores que perdieron su empleo y se requiere identificar cuando los usuarios están ejerciendo su derecho. “Sí consideramos que una vez ya aprobada una reforma que perfeccione ese mecanismo de cálculo, vamos a tener una visión más clara de cuántos son los trabajadores que realmente hacen uso del derecho”, mencionó. Datos al cierre de marzo, muestran que los retiros por desempleo en los recursos custodiados por las Administradoras de Ahorros para el Retiro (Afores) crecieron casi 37% con una disposición de 4,014 millones de pesos, comparado con los 2,935 millones de pesos, según cifras de la Consar. Cervantes Parra explicó que, cuando un trabajador decide retirar recursos de su Afore, se expone a perder semanas cotizadas y, al mismo tiempo, fluctuar entre el trabajo informal y el formal. “Esto puede ser la diferencia entre pensionarse o no. Por eso nosotros siempre promovemos entre los trabajadores que hacen uso del derecho, que lo reintegren”, dijo. Por otro lado, el presidente de la Consar mencionó que se espera que el ahorro de los trabajadores muestren plusvalías durante mayo, pese al escenario volátil detonado por el conflicto geopolítico en Medio Oriente. “Este mes a pesar de la volatilidad que todavía está explicada por lo que todos sabemos que son el conflicto en Medio Oriente consideramos que va a ser un mes con plusvalías”, apuntó. Al cierre de abril, los activos administrados por las Afores registraron un incremento de 4.1% a tasa mensual, en tanto que a nivel anual crecieron 20.6%, alcanzando 8.7 billones de pesos. Con esta cifra, el monto de activos equivale a 24.6% del PIB nacional. Al detalle, las afores con mejor desempeño destacó Profuturo con un alza de 4.5%, Sura e InverCap con 4.45%, respectivamente. “En términos de asignación de capital, se observó una disminución en la exposición a renta variable local, que bajó a 6.9%, mientras que la inversión en renta variable internacional aumentó a 14.1%”, mencionaron analistas de GBM en una nota para clientes.