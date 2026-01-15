La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos ya tiene fecha de inicio: el 26 de enero, cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzará a procesar las declaraciones, con prioridad para quienes presenten el trámite de forma electrónica desde el primer día.

Aunque el calendario fiscal ya está en marcha, no todos los contribuyentes deberán presentar una declaración este año.

Los umbrales actualizados permiten identificar quiénes quedan exceptuados del trámite, aun antes de la fecha límite del 15 de abril de 2026, correspondiente al año fiscal 2025.

¿Quiénes no deberán declarar impuestos en Estados Unidos en 2026?

Quedan exceptuadas las personas cuyos ingresos brutos no alcanzan los mínimos fijados por el IRS . Para menores de 65 años, no deben declarar:

Solteros: menos de u$s 15.750.

Jefes de hogar: menos de u$s 23.625.

Casados que declaran en conjunto: menos de u$s 31.500. En cambio, quienes declaran casados por separado deben presentar desde u$s 5 en adelante.

Para mayores de 65 años, los límites son más altos:

Solteros: menos de u$s 17.550.

Jefes de hogar: menos de u$s 25.625.

Casados en conjunto: menos de u$s 34.700 si ambos tienen 65 o más.

Estos montos definen quiénes quedan fuera de la obligación de declarar en 2026.

¿Qué pasa con dependientes y cuándo conviene declarar igual?

Los dependientes tienen reglas específicas. En general, no deben declarar si sus ingresos no ganados no superan u$s 1.350 o si los ingresos laborales están por debajo de u$s 15.750, con ajustes según edad y condición (por ejemplo, personas ciegas).

Aun sin obligación legal, el IRS recomienda evaluar la presentación voluntaria. Declarar puede permitir recuperar impuestos retenidos, acceder a créditos fiscales reembolsables y recibir reembolsos que, en declaraciones electrónicas sin errores, suelen acreditarse en hasta 21 días.