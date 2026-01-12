La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el organismo encargado de velar por la seguridad de los comestibles comercializados en el país y de mantener informados a los consumidores sobre las irregularidades que pueden llevar a que un producto sea retirado del mercado.

En ese marco, recientemente la agencia difundió en su sitio web oficial la suspensión de unas populares galletas para perro por potencial contaminación con Salmonella, una bacteria capaz de enfermar tanto a las mascotas como a los humanos que estén en contacto con productos contaminados.

El alimento para mascotas que está siendo retirado por contaminación con Salmonella

El retiro fue realizado por Consumers Supply Distributing, LLC , y afecta a sus bolsas de 4 libras de las siguientes galletas

Country Vet Biscuits - Orifinal Meaty Flavor - UPC: 899623000463 - Código de lote: 40906513

Hearland Harvest Dog Buscuits- Meaty Flavor with Chicken - UPC: 840227340691 - Código de lote: 40906513

Estos productos -con fecha de vencimiento para el 6 de septiembre de este año- fueron retirados de tiendas minoristas distribuidas en Colorado, Iowa, Kansas, Texas, Misuri, Montana y Nebraska.

La medida es producto de un muestreo rutinario de FDA donde se reveló que el producto terminado se encontraba contaminado con la bacteria.

Así luce uno de los productos retirados. Fuente: FDA

Por qué es peligroso el consumo de este alimento para mascotas

“Las mascotas con infecciones por Salmonella pueden estar letárgicas y tener diarrea o diarrea con sangre, fiebre y vómitos. Algunas mascotas solo tendrán pérdida de apetito, fiebre y dolor abdominal. Las mascotas infectadas pero sanas pueden ser portadoras e infectar a otros animales o humanos”, indica el comunicado oficial difundido por la empresa.

En el caso de que el contagio ocurra en personas, los síntomas comunes incluyen náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y fiebre.

“Rara vez, la salmonella puede provocar dolencias más graves, incluyendo infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas del tracto urinario”, se indica.

El consejo avalado por las autoridades es que, ante cualquier anomalía, tanto las mascotas como quienes se encontraron en contacto con el alimento consulten a un especialista de la salud.

Así luce el otro tipo de galleta retirada. Fuente: FDA.

Qué debo hacer si compre este alimento para mascotas

Los consumidores que tengan alguno de los paquetes antes mencionados pueden devolverlos -abiertos o cerrados- a su lugar de compra para obtener un reembolso completo.

El número de contacto ante inquietudes es (712) 202-5609, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 CST.