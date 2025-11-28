La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el organismo federal encargado de velar por la seguridad de los comestibles que se comercializan en las diferentes tiendas y puntos de venta de Estados Unidos.

En ese sentido, recientemente la agencia federal informó a través de su sitio web oficial el retiro de una leche popular de dos estados en específico por potencial contaminación con productos de limpieza.

Ordenan retirar la leche más popular: cómo identificarla

El retiro corresponde a la leche desnatada de Prairie Farms Gallon Free Milk, distribuida en tiendas Woodman’s de Illinois y Wisconsin.

De acuerdo con lo especificado, sólo los empaques que reúnan la siguiente información se vieron perjudicados

Pairie Farms Gallon FAT FREE Milk

Fecha : DEC08

Código de planta : PLT19-145

Instalación donde fueron fabricados : Dubuque, Iowa

Ventana de producción afectada : 17:51–21:23

UPC: 7273023117

Retiran una popular leche por contaminación con productos de limpieza. Fuente: archivo.

Por qué están retirando esta leche de los puntos de venta

De acuerdo con el comunicado oficial, la compañía determinó que ciertos productos podían estar contaminados con artículos de limpieza, sumamente contraindicados para el consumo.

“Se vendieron aproximadamente 320 galones antes de que se descubriera el problema”, indicó la compañía.

Qué debo hacer si compré la leche contaminada

La instrucción a todos los consumidores es no ingerir el producto retirado y desecharlo de forma segura o devolverlo a la tienda donde fue adquirido para obtener un reembolso por su costo total.