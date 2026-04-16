La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC) es el organismo gubernamental encargado de velar por la seguridad de los productos comercializados en Estados Unidos y advertir sobre los retiros que se llevan a cabo en el mercado. En ese marco, recientemente se anunció a través de su sitio web oficial la suspensión en las ventas de 4,300 unidades de encendedores por no cumplir con las medidas precautorias que la normativa estadounidense establece para este tipo de productos. Se brindaron entonces instrucciones para todos los consumidores que los adquirieron y se confirmó que podrán solicitar un reembolso completo por el valor del artículo. El retiro corresponde a los mecheros grises y negros de soplete de butano de la marca Prestige hechos de metal: Estos productos se comercializaron en tiendas independientes y de forma online desde octubre 2023 hasta marzo de 2026 con un precio que rondaba los 7 y los 10 dólares. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, estos artículos no tienen integrado el sistema obligatorio de protección infantil. “Esto supone un riesgo de lesiones graves o muerte por incendio y quemaduras”, se advierte. La instrucción de la agencia es suspender el uso del producto lo antes posible y contactar a Prestige Import Group para adquirir un reembolso por la totalidad del producto o créditos en su tienda oficial. Cuando se realice el reclamo, se solicitará escribir “retirado” en el encendedor y enviar una fotografía a salesdept2@prestigeimporgroup.com para luego desechar el artículo y seguir las instrucciones recibidas.