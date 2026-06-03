Hacia mediados de junio tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más llamativos del año.

Hacia mediados de junio tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. Se trata de la Ocultación Lunar, un fenómeno en el que Venus será visible cerca de la Luna.

Lo que sucederá es que la Luna avanzará lentamente frente a Venus, y este planeta desaparecerá detrás del borde lunar para después volver a aparecer del otro lado.

Esto no se verá en todo el mundo. Dependiendo de dónde se encuentre cada observador, la posición aparente de la Luna cambia ligeramente.

En junio aparecerá en el cielo la “super luna escondida”: ¿Cuándo tendrá lugar?

El evento tendrá lugar el 17 de junio de 2026, y se trata de un evento que no sucede a menudo. Además, este vez en particular se podrá ver a plena luz del día en gran parte de Norteamérica.

Adicionalmente, se trata de uno de los planetas más brillantes de la Vía Láctea: Venus es tan brillantes que puede visualizarse incluso de día.

¿Desde dónde podrá verse este fenómeno?

Este fenómeno se verá principalmente en parte de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Venezuela, así como también en regiones cercanas a estos países.

Es importante recordar que como ocurrirá durante el día, es necesario usar recaudos a la hora de admirarlo y es hacerlo a simple vista.

Será la primera vez que podrá verse y esta es la manera correcta de hacerlo: las advertencias de la NASA

Las recomendaciones de los especialistas para ver este fenómeno de forma segura. Como se trata de un evento que tendrá lugar durante un periodo de tiempo en el que el sol seguirá presente si se utiliza cualquiera de estos elementos:

Binoculares

Telescopio

Cámara con teleobjetivo

Se puede sufrir daño ocular permanente en cuestión de segundos. Por ello:

Nunca recorrer el cielo con binoculares o telescopios sin saber exactamente dónde está el Sol

Mantener el Sol completamente oculto detrás de un edificio o estructura si se usa un telescopio

No mirar directamente al Sol sin filtros solares certificados



