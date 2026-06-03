Muchos consideran que el arroz es un alimento aburrido por no tener mucho sabor porque no conocen esta receta.

Muchos consideran que el arroz es un alimento aburrido por no tener mucho sabor. El problema es que la gran mayoría está acostumbrado a hacerlo con solo agua y un poco de sal, mientras que varios chefs ya aclararon que esta no es la mejor forma de hacerlo.

La recomendación de estos especialistas en cocina es hacerlo de una manera completamente distinta, para que se realce el sabor de este alimento de forma agregando ajo, laurel y caldo casero.

La recomendación de estos especialistas en cocina es hacerlo de una manera completamente distinta. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Adiós al arroz blanco: ¿Qué ingredientes se necesitan?

Según varios chefs especializados, la receta para preparar arroz para dos personas implica usar:

1 taza de arroz de grano medio o corto.

2 tazas de caldo casero caliente (pollo, verduras, pescado o carne).

3 dientes de ajo aplastados.

2 hojas de laurel.

50 gramos de cebolla picada (opcional).

15 ml de aceite de oliva.

Sal a gusto.

¿Cómo hacer el arroz que sugieren los chefs?

Para hacerlo, se debe primero calentar el aceite de oliva en una olla y sofreír la cebolla hasta que quede transparente. Luego, incorporar los ajos aplastados y las hojas de laurel para que libere mejor los aromas.

Después, añadir el arroz y mezclar durante unos minutos para que los granos se impregnen de sabor y paso posterior, verter el caldo ya caliente y poner sal a gusto.

Hacer que hierva sin revolver hasta que se absorba todo el liquido y luego retirar del fuego. Antes de servir, dejar reposar unos minutos.



