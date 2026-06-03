En Estados Unidos, el Department of Motor Vehicles (DMV) de Illinois tiene determinados requisitos para permitir que los conductores renueven las Licencias de Conducir.

En Estados Unidos, el Department of Motor Vehicles (DMV) de Illinois tiene determinados requisitos para permitir que los conductores renueven las licencias de conducir, que tienen una validez máxima de cuatro años con vencimiento en tu fecha de nacimiento.

Si no se cumplen con los requisitos que exige el DMV estatal, no se podrá renovar la licencia y se quedará inhabilitado para conducir dentro del territorio de Illinois ni en ningún otro.

Si no se cumplen con los requisitos que exige el DMV estatal, no se podrá renovar la licencia. Chat GPT | IA

Illinois anulará todas las licencia de conducir: ¿Qué requisitos se deben cumplir para renovar la licencia?

Para renovar la licencia de conducir en Illinois se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar una identificación en buen estado

Aprobar la revisión de vista de forma obligatoria para todos los conductores que quieran renovar

En el caso de que presente condenas por infracciones de tránsito se tendrá que realizar el examen escrito cada 8 años.

Presentar el seguro de responsabilidad civil del vehículo si se vuelve a hacer el examen de conducir.

En el caso de la Licencia de Conducir Comercial (CDL), también se requiere comprobante de presencia legal en Estados Unidos.

¿Cuáles son los estándares mínimos para aprobar el examen de visión?

Para que el reporte del examen visual sea aprobado, los valores deben estar comprendidos en los siguientes parámetros:

20/40 o mejor: suelen obtener una licencia sin restricciones.

Entre 20/40 y 20/70: suelen obtener una licencia con restricciones para conducir solo durante el día

En el caso de que se requiera el uso de lentes, las condiciones también lo pueden especificar como algo obligatorio para conducir.

Si no se aprueba, la oficina puede requerir que un especialista autorizado realice un reporte al respecto. El profesional indicará si la persona cumple con los requisitos visuales para conducir.

¿Se puede realizar el trámite online?