En esta noticia
En Estados Unidos, el Department of Motor Vehicles (DMV) de Illinois tiene determinados requisitos para permitir que los conductores renueven las licencias de conducir, que tienen una validez máxima de cuatro años con vencimiento en tu fecha de nacimiento.
Si no se cumplen con los requisitos que exige el DMV estatal, no se podrá renovar la licencia y se quedará inhabilitado para conducir dentro del territorio de Illinois ni en ningún otro.
Illinois anulará todas las licencia de conducir: ¿Qué requisitos se deben cumplir para renovar la licencia?
Para renovar la licencia de conducir en Illinois se deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Presentar una identificación en buen estado
- Aprobar la revisión de vista de forma obligatoria para todos los conductores que quieran renovar
- En el caso de que presente condenas por infracciones de tránsito se tendrá que realizar el examen escrito cada 8 años.
- Presentar el seguro de responsabilidad civil del vehículo si se vuelve a hacer el examen de conducir.
- En el caso de la Licencia de Conducir Comercial (CDL), también se requiere comprobante de presencia legal en Estados Unidos.
¿Cuáles son los estándares mínimos para aprobar el examen de visión?
Para que el reporte del examen visual sea aprobado, los valores deben estar comprendidos en los siguientes parámetros:
- 20/40 o mejor: suelen obtener una licencia sin restricciones.
- Entre 20/40 y 20/70: suelen obtener una licencia con restricciones para conducir solo durante el día
En el caso de que se requiera el uso de lentes, las condiciones también lo pueden especificar como algo obligatorio para conducir.
Si no se aprueba, la oficina puede requerir que un especialista autorizado realice un reporte al respecto. El profesional indicará si la persona cumple con los requisitos visuales para conducir.
¿Se puede realizar el trámite online?
Sí, pero no todos los conductores tienen habilitada esta opción. Quienes necesiten realizar un examen escrito o práctico, deban presentar un informe médico o visual, o quieran cambiar a una licencia que cumpla con REAL ID, tendrán que realizar el trámite 100% online.