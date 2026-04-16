Una nueva propuesta legislativa en Louisiana podría modificar de forma directa el sistema de licencias de conducir. La iniciativa introduce cambios en los requisitos de renovación y genera impacto entre los conductores que deberán cumplir nuevas condiciones. El proyecto pone el foco en la evaluación de conocimientos al volante y en la actualización de normas de tránsito. De avanzar, implicará un cambio en los procesos que actualmente administra el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Louisiana. El proyecto de ley 777 en Louisiana propone que los conductores deban aprobar un examen teórico al momento de renovar su licencia. La medida establece que el test será obligatorio dentro del proceso que gestiona el DMV estatal. Además, los solicitantes deberán visualizar un material informativo con actualizaciones sobre leyes de tránsito antes de rendir la evaluación. El objetivo es garantizar que los conductores mantengan conocimientos vigentes sobre seguridad vial. Este requisito no forma parte del sistema actual, por lo que representaría un cambio relevante en el esquema de renovación de licencias. Según el proyecto, los conductores que no aprueben el examen no podrán completar la renovación de su licencia. En estos casos, se otorgaría un permiso temporal para permitir un nuevo intento. Este permiso tendría una vigencia limitada. Si el conductor no logra aprobar dentro del plazo establecido, la licencia podría quedar suspendida hasta cumplir con el requisito. El proyecto no establece una edad mínima específica, pero su impacto alcanza a todos los conductores que deban renovar su licencia. Esto incluye a adultos mayores, quienes podrían verse más expuestos a esta nueva exigencia. La iniciativa aún se encuentra en etapa de análisis legislativo en Louisiana. En caso de ser aprobada, el DMV será el organismo encargado de implementar el nuevo sistema en todo el estado.