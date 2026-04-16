El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial el trámite esencial que deben hacer todos los contribuyentes sobre los que se haya aplicado un embargo de sueldos. Cuando la agencia toma esta medida, existen pasos que deben seguirse para determinar la porción de los pagos que puede quedar exenta. Si no se cumple de manera adecuada, la agencia aplicará un método estándar para realizar el cálculo del embargo. Cuando el aviso de embargar el salario del trabajador no es contestado en tiempo y forma ni se trabaja en un plan bipartito para saldar el pendiente, la medida se efectiviza y permanece vigente durante cada instancia de pago hasta que la obligación se satisface en su totalidad. En estos casos, previo al inicio de las retenciones, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días. Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida. “Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, indican las autoridades. Es importante considerar que, si se tienen otros ingresos, la agencia podría considerarlos como exenciones y retener la totalidad del salario. Si bien esto dependerá de cada caso, las autoridades aconsejan comunicarse cuanto antes desde el momento en el que se recibe la primera factura de incumplimiento para trabajar en un plan bipartito que permita saldar el pendiente de otra forma. De acuerdo con lo indicado por la agencia, esta sanción puede quedar sin efecto cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: