En enero de 2025, el empresario multimillonario Mark Cuban cuestionó públicamente por qué las compañías de seguros médicos en Estados Unidos pagan hasta u$s 2.500 por una resonancia magnética cuando centros independientes ofrecen el mismo estudio a un costo de u$s 350.

La pregunta, publicada en X, expuso una de las contradicciones más costosas del sistema de salud para todos los asegurados del país.

El debate surgió luego de que Cuban respondiera a un médico que defendía a las aseguradoras. Su argumento fue directo: dos pacientes pueden recibir una resonancia prácticamente idéntica, con el mismo equipo, y pagar montos radicalmente distintos según el tipo de establecimiento al que acudan.

Explain to me why the insurance company will pay $2500 for an MRI when there is a center down the street that will do it for $350 ? https://t.co/X4iaYozhol — Mark Cuban (@mcuban) January 10, 2026

¿Por qué el mismo estudio puede costar diez veces más según dónde se haga?

Los hospitales utilizan sistemas internos de precios —conocidos como chargemaster— que asignan valores a cada procedimiento sin relación directa con el costo real del estudio. A eso se suman los facility fees: cargos adicionales por el uso de instalaciones, personal y administración.

Los centros independientes, en cambio, operan con estructuras más reducidas y publican sus precios directamente al consumidor. Esa diferencia explica por qué una resonancia puede costar entre u$s 275 y u$s 700 en un centro privado y entre u$s 2.400 y más de u$s 9.000 a través de una aseguradora vinculada a un hospital de red.

La pregunta, publicada en X, expuso una de las contradicciones más costosas del sistema de salud para todos los asegurados del país. Gustavo Fring

Otros factores que inflan el precio:

Poder de negociación hospitalario: los grandes sistemas hospitalarios exigen estar incluidos en los planes de seguro, lo que limita la capacidad de las aseguradoras de negociar precios.

Subsidio cruzado: los hospitales trasladan las pérdidas de pacientes de Medicaid, Medicare o sin seguro a quienes tienen cobertura privada, cobrándoles más por estudios rentables como las resonancias.

Regla de gasto mínimo: la Ley de Cuidado de Salud Asequible exige que las aseguradoras destinen la mayor parte de las primas a atención médica, pero eso no impide que los precios de base sigan subiendo.

¿Qué dice Cuban sobre el rol de las aseguradoras?

Cuban no exoneró a las compañías de seguros. Sostuvo que, al aceptar reembolsar precios inflados, las aseguradoras contribuyen activamente a sostenerlos. Según el empresario, el sistema lo permite y ninguna de las partes tiene incentivos reales para cambiar.

Esta crítica se enmarca en su trabajo con Cost Plus Drugs, empresa que busca transparentar los precios de medicamentos. Cuban ha descrito al sector de la salud como un sistema donde “todos intentan sacarle ventaja a todos” y advierte que la consolidación de hospitales y aseguradoras concentra aún más el poder de fijación de precios.