Walmart confirmó cambios en el uso de los carritos que sus empleados usan para preparar pedidos en línea.

Las nuevas instrucciones, distribuidas en un memo interno, reducen la carga máxima de contenedores por carrito y establecen reglas claras sobre cuándo empujarlos y cuándo jalarlos.

La medida llega en pleno auge del comercio electrónico de la cadena, que creció un 27% en el último trimestre —el octavo consecutivo con expansión superior al 20%—.

Walmart procesa cientos de pedidos online por día en cada una de sus más de 4.600 tiendas, que operan como centros de distribución para entregas y retiro en tienda.

Además, la cadena anunció la remodelación de más de 650 locales en Estados Unidos durante 2026.

Cambian los carritos de Walmart

La nueva normativa fija un máximo de seis contenedores azules por carrito de fulfillment, frente a los ocho anteriores. Los empleados deben empujar el carrito cuando tienen visibilidad clara y jalarlo solo cuando la visión está limitada.

El cambio revierte parcialmente una política adoptada días antes que obligaba a jalar los carritos en todos los casos.

La compañía tiene antecedentes legales en el tema: en 2024 pagó u$s 1,2 millones por un cliente lesionado por un carrito en 2020.

Reducir la carga un 25% por carrito podría bajar la velocidad de preparación de pedidos, aunque Walmart busca compensarlo con etiquetas digitales en estanterías —ya instaladas en la mitad de su red— que guían a los empleados con luces LED .

El nuevo lineamiento fija un máximo de seis contenedores azules por carrito de fulfillment, frente a los ocho anteriores. Shutterstock

La remodelación de los 650 locales de Walmart en 2026

La renovación anunciada por la cadena abarca más de 650 Supercenters y Neighborhood Markets en todo el país. En Pennsylvania se confirman 32 tiendas, cuatro de ellas en la región de Philadelphia, en los condados de Montgomery y Berks.

Los cambios apuntan a modernizar la experiencia de compra con nuevos layouts, tecnología actualizada y más atención personalizada en caja, con reducción de autoservicios en varias ubicaciones.

Mejoras previstas en las tiendas remodeladas