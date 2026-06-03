La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de las personas que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una excepción para tramitarla, será solicitada por las autoridades para que el traslado al puerto de entrada pueda habilitarse.

En ese sentido, considerar el momento en el que este permiso fue gestionado originalmente es esencial para evitar inconvenientes con las autoridades, pues en el momento en el que pierden vigencia también pierden automáticamente su validez para viajar y si se presentan serán administrativamente rechazadas.

Todas las visas que serán automáticamente revocadas en junio

Las visas de turismo tienen una vigencia máxima de 10 años. Una vez que finalice este período, será necesario que el portador del visado tramite un nuevo permiso desde cero para poder volar.

Debido a esta vigencia, todas las visas americanas de turismo tramitadas antes de junio de 2016 perdieron por completo su validez para viajar.

Verificar este dato y corroborar que el permiso cuenta con todas las condiciones necesarias es esencial para evitar cualquier inconveniente.

Las visas de turismo tramitadas antes de junio de 2016 ya no son válidas para viajar. Fuente: Shutterstock.

Cómo se renueva la visa americana

El Departamento de Estado afirma que, en estas situaciones, es necesario pasar nuevamente por todo el proceso de solicitud de visado. Sin embargo, se especifica que existen determinadas situaciones en las que el solicitante de un visado puede eximirse de la entrevista al renovar el documento. Estos casos se detallan en cada Embajada de Estados Unidos.

Tan sólo los viajeros que califiquen para la revalidación automática podrán reingresar durante un período corto con un visado caducado.

Información importante sobre el vencimiento de la visa americana: qué sucede si caduca durante el viaje

Si bien el visado debe ser completamente válido al momento de realizar el viaje, que expire durante la estadía en Estados Unidos no se considera un problema.

“Si el Oficial de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada te admitió en Estados Unidos por un periodo específico, anotará tu periodo autorizado de estancia en tu sello de admisión o en el Formulario I-94, llamado Registro de Llegada/Salida. Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos.”, afirman las autoridades.