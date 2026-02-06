La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el organismo gubernamental encargado de velar por la seguridad de los productos propios de estos rubros que se comercializan en Estados Unidos. En ese marco, la agencia federal anunció a través de su sitio web oficial el retiro reciente de un grupo de populares artículos de cocina por contaminación con “niveles significativos de plomo”. El retiro lo realiza la compañía IKM de San José, California y afecta a los siguientes artículos “El plomo es tóxico para los humanos y puede afectar a personas de cualquier edad o estado de salud, y no existe un nivel seguro conocido de exposición al plomo”, indica el comunicado oficial . En niveles altos, la exposición a este material puede causar fatiga, dolor de cabeza, vómitos, dolor de estómago e incluso cambios neurológicos. Los productos fueron distribuidos a diferentes supermercados de California. En un muestreo de rutina realizado por la agencia se determinó que los productos terminados contenían niveles elevados de plomo. La empresa comunicó que se cesó la distribución de los artículos afectados hasta que se determine la causa del problema. Quienes hayan adquirido los artículos de cocina perjudicados deben devolverlos al lugar de compra para adquirir un reembolso completo del producto. De tener preguntas sobre el retiro o el proceso de devolución, es posible llamar al 1-650-695-9009 para resolverlas.