Los caldos son una de las comidas más populares en todo el mundo, pues se presentan como una alternativa perfecta para combinar diversos alimentos y sabores, brindando al organismo una gran dosis de nutrientes en un formato delicioso. Así, existen millones de preparaciones que pueden realizarse con los ingredientes disponibles en tu hogar. Aquí te proponemos una receta de caldo de huesos que además de ser de sencilla elaboración, está repleta de vitaminas y colágeno, por lo que puede convertirse en una aliada al momento de preservar la salud de las articulaciones. El colágeno es una proteína que desempeña una gran cantidad de funciones en nuestro organismo. Entre ellas, su presencia es esencial para la composición de los cartílagos -tejidos encargados de reducir la fricción entre los huesos y proteger las articulaciones-, pues contribuye a que sean fuertes y capaces de soportar el estiramiento. No obstante, la producción natural de colágeno en el organismo disminuye con el paso de los años. Según lo indica una publicación realizada por la Facultad de Salud Pública de Harvard, esta proteína en los alimentos solo se encuentra presente en la carne animal, sin embargo, existe una gran variedad de ingredientes que pueden estimular su producción natural. Si quieres preparar en casa un nutritivo caldo de huesos, sencillo de digerir y delicioso para cualquier ocasión, necesitarás reunir los siguientes ingredientes Según lo indican desde la Universidad de Harvard, es importante considerar que la cantidad de aminoácidos -unidad estructural de todas las proteínas- puede variar en función del tipo de hueso utilizado, el tiempo de cocción y qué tan procesados sean los ingredientes que integran el caldo.