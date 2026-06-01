En el estado de California, el gobierno puede embargar y suspender la licencia de conducir de cualquier persona que no haya pagado una sentencia judicial vinculada a un accidente de tráfico.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado tiene la facultad de ejecutar esa suspensión a pedido del acreedor, una vez que la deuda queda impaga tras el fallo del tribunal .

El mecanismo aplica a sentencias dictadas por accidentes ocurridos en carreteras de California. Si el deudor no cumple con el pago dentro de los plazos establecidos después de que la sentencia queda firme, el acreedor puede iniciar el trámite ante el DMV para suspender la licencia del responsable.

El procedimiento está disponible tanto para casos de corte de reclamos menores como para procesos civiles más amplios.

¿Qué pasa con la licencia si no se paga la sentencia?

La duración de la suspensión depende del monto adeudado. Para deudas de hasta u$s 1.000, la licencia puede suspenderse hasta 90 días, pero solo al conductor directo —no al propietario registrado del vehículo— y únicamente si la deuda lleva más de 90 días impaga desde que la sentencia quedó firme.

Si la sentencia supera los u$s 1.000 y sigue sin pagarse 30 días después de quedar firme, el DMV puede suspender la licencia tanto del conductor como del propietario registrado del vehículo por un período de hasta seis años. En ese caso, aplican algunas excepciones que deben consultarse con un asesor de reclamos menores .

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California tiene la facultad de ejecutar la suspensión de la licencia de conducir a pedido del acreedor, una vez que la deuda queda impaga tras el fallo del tribunal. Shutterstock

¿Cómo se inicia el trámite y cómo se recupera la licencia?

Para activar la suspensión, el acreedor debe completar el formulario correspondiente —DL 17 para deudas de u$s 1.000 o menos, o DL 30 para montos mayores—, certificarlo ante el juzgado y enviarlo al DMV junto con una copia certificada del fallo y el pago de la tasa. Los formularios están disponibles en dmv.ca.gov o en cualquier oficina del DMV.

Quien tenga su licencia suspendida puede recuperarla de dos maneras:

Pagar la totalidad de la deuda , obtener una copia certificada del finiquito judicial ( Satisfaction of Judgment ) y enviarla al DMV.

Solicitar al juez un plan de pagos en cuotas, presentar una orden certificada del tribunal, el formulario SR-22 de la aseguradora y abonar la tasa de reemisión ante el DMV.

En ambos casos, el deudor también debe acreditar que cuenta con seguro de responsabilidad civil vigente para que el DMV proceda a reemitir la licencia.