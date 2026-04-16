La BBC confirmó este miércoles el recorte de hasta 2.000 empleos, la mayor reducción de personal en más de diez años. La medida forma parte de un plan de ahorro de 500 millones de libras esterlinas —u$s 677 millones— equivalente al 10% de su presupuesto anual. El director general interino, Rhodri Talfan Davies, comunicó los despidos masivos en un correo interno. Atribuyó la decisión a la presión inflacionaria, la caída de ingresos comerciales y la inestabilidad de la economía global. La BBC advirtió a principios de este año que enfrentaba “presiones financieras sustanciales”. El objetivo es reducir un 10% de su presupuesto total antes de 2029, con la mayor parte de los recortes ejecutándose a partir del año fiscal que comienza el 1 de abril de 2027. El modelo de financiamiento de la cadena depende de la licencia anual que pagan los hogares británicos —actualmente 180 libras (u$s 244)—. En la era del streaming, ese esquema enfrenta una resistencia creciente tanto de competidores comerciales como de sectores del propio gobierno. Los despidos masivos llegan en un momento de tensión institucional. El ex ejecutivo de Google Matt Brittin asumirá como director general el próximo mes, tras la renuncia de Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness por una edición engañosa sobre el discurso de Trump del 6 de enero de 2021. A eso se suma una demanda de Trump contra la BBC por u$s 10.000 millones por difamación, con juicio previsto para 2027. El gobierno laborista del Reino Unido prometió un financiamiento “sostenible y justo” para la corporación, pero no descartó reemplazar el sistema de licencia por otro modelo.