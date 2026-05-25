Las autoridades migratorias de varios países mantienen controles estrictos sobre la vigencia del pasaporte para autorizar viajes internacionales.

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Las autoridades migratorias de Chile, Colombia y Bolivia mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Atención: qué ocurre en Chile con los pasaportes vencidos

En Chile, los extranjeros extracontinentales (aquellos países que están fuera del Mercosur) deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio.

Los ciudadanos chilenos por su parte necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.

Qué exige Colombia para entrar o salir del país

En Colombia, Migración Colombia establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. Representación creada con IA

Colombia mantiene una excepción para algunos ciudadanos venezolanos, ya que en determinados casos se acepta el ingreso con pasaporte venezolano vencido bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Perú también exige documentación vigente para viajar

Bolivia exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio, según la nacionalidad del viajero y los acuerdos regionales vigentes.

En el caso de ciudadanos de países sudamericanos adheridos al Mercosur y convenios asociados, el ingreso puede realizarse con documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte para viajes turísticos.

Sin embargo, quienes viajen utilizando pasaporte deberán presentarlo vigente al momento de ingresar o salir del país. Además, las aerolíneas pueden rechazar el embarque si el documento está vencido o deteriorado.

Aunque Bolivia permite el ingreso con DNI a varios ciudadanos de la región, para otros destinos internacionales continúa siendo obligatorio contar con un pasaporte vigente. Por eso, las autoridades recomiendan revisar la documentación antes de viajar para evitar inconvenientes migratorios.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: