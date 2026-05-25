La cáscara de banana no es simplemente un desecho. Con algo de creatividad y habilidad, puede convertirse en un ingrediente sumamente versátil dentro del hogar.

Numerosos entusiastas de la jardinería y el paisajismo aconsejan su uso para las plantas y la higiene de espacios interiores. Con ella, puede elaborarse una preparación casera sencilla que actúa como una alternativa natural a productos químicos que frecuentemente son costosos.

La cáscara de banana diluida en agua contiene una rica concentración de minerales que las plantas requieren para un crecimiento vigoroso. Asimismo, esta mezcla resulta eficaz para neutralizar olores desagradables en áreas como la cocina, el lavadero o el cesto de residuos.

Cómo poner en práctica la combinación de cáscara de banana y agua para crear abono

La banana contiene potasio, magnesio y pequeñas cantidades de fósforo, tres minerales de suma importancia para el crecimiento de raíces, tallos y flores. Al licuar las cáscaras con agua, dichos nutrientes se transfieren al líquido, volviéndose de rápida absorción para las plantas. Aplicar esta mezcla directamente sobre el suelo permite mejorar la retención de humedad, fortalecer la estructura del sustrato y estimular una floración más generosa .

Los especialistas afirman que esta preparación tiene un impacto positivo en plantas ornamentales, huertas urbanas y especies de interior. Su empleo constante potencia el color del follaje y ayuda a mitigar el estrés producido por la falta de nutrientes. Además, no presenta riesgos para animales domésticos ni altera el pH del suelo, lo que la convierte en una opción adecuada para todo tipo de usuarios.

Las cáscaras de banana pueden usarse como abono casero. Shutterstock

Cómo elaborar un fertilizante a base de cáscaras de plátano y agua

Preparar esta mezcla únicamente requiere de dos ingredientes: cáscaras de banana y agua.

Para obtener un fertilizante natural, se recomienda cortar dos o tres cáscaras en pequeños trozos, colocarlas en una licuadora y cubrirlas con un litro de agua. Posteriormente, tras procesar la mezcla, es necesario colar el líquido y almacenarlo en un frasco o botella.

El fertilizante queda listo para su aplicación sobre la tierra una vez por semana, siempre en cantidades moderadas para evitar el exceso de humedad.