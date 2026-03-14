Las autoridades migratorias de Estados Unidos tienen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida del país cuando los viajeros no cumplen con los requisitos de documentación exigidos. A través de organismos como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede impedir el embarque, el ingreso o incluso la salida de un pasajero si su documentación no está vigente o no reúne las condiciones de validez necesarias. Estados Unidos ha intensificado los controles migratorios y ha enfatizado que no permitirá el ingreso ni la salida del país a ciudadanos y extranjeros que intenten viajar con pasaportes vencidos. En el caso de que tu pasaporte esté próximo a vencer o ya se encuentre vencido y tu viaje sea de carácter urgente, en Estados Unidos tienes la opción de solicitar un pasaporte de emergencia. Se clasifica como urgente cuando el viaje se realiza en menos de 14 días o cuando se requiere una visa extranjera en menos de 28 días. Es fundamental que tomes en cuenta estos plazos para evitar inconvenientes en tu viaje.