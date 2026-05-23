El pasaporte es uno de los documentos más valiosos a nivel internacional, ya que permite a los ciudadanos realizar viajes al extranjero y se erige como un elemento identificativo en distintos trámites. Por consiguiente, es de suma importancia renovarlo en el tiempo previsto para eludir inconvenientes con aerolíneas y problemas de ingreso en otras naciones.

No obstante, no todos los ciudadanos cuentan con la capacidad de gestionar la renovación de forma directa. Existen requisitos de elegibilidad que, si no se cumplen, obligan a los solicitantes a tramitar un nuevo pasaporte desde sus inicios.

Quienes se encuentran imposibilitados para llevar a cabo la renovación de su pasaporte en Estados Unidos.

En estas circunstancias, no es factible hacer uso de los formularios de renovación (DS-82) ni de la opción en línea . El solicitante deberá concertar una cita en una agencia o centro autorizado y cumplir con el procedimiento para solicitar un pasaporte nuevo, lo que conlleva plazos de procesamiento más prolongados y costos totales.

Los individuos que pertenezcan a este grupo tendrán que iniciar el procedimiento como si fuese la primera vez, presentándose de forma presencial con el Formulario DS-11:

Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años.

Documentos con más de 15 años de antigüedad.

Pasaportes dañados, perdidos o robados.

Emisión bajo un nombre anterior sin un documento legal que valide el cambio.

Ya es oficial: Estados Unidos impide automáticamente actualizar el pasaporte a todas las personas que posean estos ejemplares

Guía exhaustiva para la renovación del pasaporte: requisitos y procedimientos a seguir

El trámite resulta ser más expedito y demanda menor documentación que una solicitud inicial; no obstante, puede demorar entre 4 y 6 semanas en su versión convencional.

Aquellos que cumplen con los requisitos pueden proceder a renovar el pasaporte a través del correo o, en determinados casos, de manera digital a través del sitio web oficial del Departamento de Estado: MyTravelGov .

Renovación digital a través de la web

Ser mayor de 25 años y disponer de un pasaporte cuyo periodo de validez sea de 10 años.

El documento debe encontrarse vigente o haber expirado en un plazo menor a 5 años.

No será aplicable si se tiene previsto viajar en un lapso inferior a 6 semanas, si el pasaporte presenta daños o si es necesario realizar modificaciones en los datos.

Renovación de pasaporte por correo (Formulario DS-82)

Completar el DS-82 e imprimirlo.

Incluir el pasaporte anterior, la foto, la tarifa en USD y, si procede, el documento que certifique el cambio de nombre.

Enviar toda la documentación por USPS a la dirección indicada.

Ambas modalidades requieren abonar el montante correspondiente a las tarifas oficiales: USD 130 por el libro, USD 30 por la tarjeta, o USD 160 por ambos, más USD 60 adicionales si se solicita el procesamiento acelerado.