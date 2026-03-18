En Estados Unidos, la renovación el pasaporte es un trámite fundamental para poder viajar al extranjero. La normativa vigente plantea determinados lineamientos para completar este proceso con anticipación, con el fin de evitar demoras y complicaciones que puedan afectar a todos los pasajeros. El Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) emitió, a través de su sitio web oficial, una advertencia para todas las personas cuyo pasaporte se encuentra próximo a vencer. Dentro de las posibilidades de renovación, las autoridades federales permiten que muchos ciudadanos comiencen el trámite aún con el documento vigente. No respetar los plazos de caducidad puede derivar a graves inconvenientes, como mayores tiempos de espera y procesos adicionales. La renovación del pasaporte americano o estadounidense puede completarse de manera presencial, en las oficinas gubernamentales, o por correo para quienes buscan agilizar el proceso. Pero antes, es fundamental saber quiénes son las personas que pueden renovar el documento, ya que hay quienes deben solicitarlo de cero como la primera vez. Personas que pueden renovar el pasaporte en Estados Unidos: Todos los pasajeros cuyos pasaportes no cumplan con las normativas nombradas, deben completar el formulario DS-11 para iniciar una nueva solicitud. Las autoridades federales exigen una serie de documentos para renovar el pasaporte que varían en base a la modalidad de renovación. Si una persona elige la renovación por correo, debe presentar: Las autoridades estadounidenses confirman que el único caso en el que se puede renovar un pasaporte es si fue emitido durante los últimos 15 años. Si usted se encuentra fuera de este plazo, es decir que lo recibió hace más de 15 años, no estará habilitado para iniciar el trámite y deberá solicitar un nuevo pasaporte para salir o ingresar del país. De acuerdo con la información oficial de Travel State del Gobierno, hay aerolíneas y puntos migratorios internacionales que prohíben el ingreso de las personas con un pasaporte que vence en los próximos seis meses.