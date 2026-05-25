La cotización del euro cerró a USD 0.8586 este lunes, 25 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.09%.

En el mercado del euro, la cotización subió 6.99% en la última semana, pero en el último año acumuló una caída de 82.01%.

Conoce la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.69%, es menor que la volatilidad anual del 6.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, ya que el dato de 2 sugiere que ha aumentado su valor durante los últimos días consecutivos. Esta mejora se refleja en un aumento de la confianza en la moneda, lo que puede influir en futuras inversiones.

Sin embargo, es importante monitorear de cerca esta tendencia, ya que cualquier cambio repentino en el mercado podría afectar su estabilidad. A largo plazo, la sostenibilidad de esta tendencia dependerá de factores económicos globales y locales que puedan influir en el tipo de cambio.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.