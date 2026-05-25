En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.2805 este lunes, 25 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.29% en comparación con la cotización del día anterior.

El Peso mexicano retrocedió recientemente: en la última semana cayó -2.78% y en el último año acumuló una variación de -9.12%, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 6.39%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.62%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que la relación con los días anteriores ha sido favorable. Esto sugiere que la moneda ha experimentado un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

En los días recientes, el dato de -1 ha mostrado un incremento, lo que resalta un cambio positivo en la percepción del mercado hacia el Peso. Este aumento podría atribuirse a factores económicos internos que han mejorado la confianza en la moneda.

En conclusión, la tendencia actual evidencia un optimismo en los mercados sobre la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.