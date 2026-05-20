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El gobierno de Estados Unidos habilitará en junio ferias especiales de pasaportes sin tarifa adicional por el servicio de recepción de solicitudes. Los eventos están disponibles en múltiples estados y en Puerto Rico y están dirigidos a solicitantes por primera vez, menores de edad y personas obligadas a tramitar en persona con el formulario DS-11.
Las ferias operan en horarios extendidos —noches y fines de semana— en oficinas de correos, bibliotecas y juzgados. La medida busca ampliar el acceso al trámite para quienes no pueden presentarse en días y horarios hábiles.
¿Qué son las ferias de pasaportes y quiénes pueden tramitarlo sin tarifa extra?
Los eventos son organizados por instalaciones autorizadas por el Departamento de Estado que abren fuera de su horario habitual. En algunos casos, las propias agencias de pasaportes participan y también aceptan renovaciones.
La gratuidad aplica al cargo por recepción de solicitudes que normalmente cobran estas instalaciones. El costo oficial del pasaporte no cambia. Se benefician solicitantes nuevos, menores de 16 años y quienes estén obligados a tramitar en persona.
¿Dónde y cuándo se realizan las ferias de pasaportes en junio?
El calendario abarca varias semanas de junio con sedes en Nueva York, Nueva Jersey, Texas, California, Illinois, Michigan, Ohio, Alabama, Iowa y Puerto Rico, entre otros. Algunas ferias requieren turno previo; otras permiten presentación directa.
Fechas y ubicaciones confirmadas
|Fecha
|Ciudad
|Estado
|Cita requerida
|Mié 3/6
|Whiting
|NJ
|Sí
|Jue 4/6
|Camillus
|NY
|No
|Jue 4/6
|Yorktown Heights
|NY
|No
|Sáb 6/6
|Birmingham
|AL
|No
|Sáb 6/6
|Kalamazoo
|MI
|No
|Sáb 6/6
|Fairfield
|OH
|No
|Sáb 6/6
|Katy
|TX
|Sí
|Mar 9/6
|Crescent
|IA
|No
|Mar 9/6
|Mount Arlington
|NJ
|Sí
|Mié 10/6
|Brielle
|NJ
|No
|Mié 10/6
|Manville
|NJ
|No
|Jue 11/6
|Aibonito
|PR
|No
|Jue 11/6
|Mayagüez
|PR
|Sí
|Vie 12/6
|Mayagüez
|PR
|Sí
|Sáb 13/6
|Aguadilla
|PR
|Sí
|Lun 15/6
|Lake Katrine
|NY
|Sí
|Mar 16/6
|New Hyde Park
|NY
|Sí
|Mar 16/6
|San Juan
|PR
|No
|Jue 18/6
|Deerfield
|IL
|No
|Sáb 20/6
|Brownsville
|TX
|No
|Mar 23/6
|White Plains
|NY
|No
|Mié 24/6
|Great Neck
|NY
|Sí
|Jue 25/6
|Westminster
|CA
|Sí
|Sáb 27/6
|Riverside
|CA
|No
|Sáb 27/6
|Katy
|TX
|Sí
Quienes no encuentren una sede cercana pueden usar la herramienta de búsqueda oficial en iafdb.travel.state.gov para localizar instalaciones con horario extendido o atención en fin de semana.