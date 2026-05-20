El gobierno de Estados Unidos habilitará en junio ferias especiales de pasaportes sin tarifa adicional por el servicio de recepción de solicitudes. Los eventos están disponibles en múltiples estados y en Puerto Rico y están dirigidos a solicitantes por primera vez, menores de edad y personas obligadas a tramitar en persona con el formulario DS-11.

Las ferias operan en horarios extendidos —noches y fines de semana— en oficinas de correos, bibliotecas y juzgados. La medida busca ampliar el acceso al trámite para quienes no pueden presentarse en días y horarios hábiles.

¿Qué son las ferias de pasaportes y quiénes pueden tramitarlo sin tarifa extra?

Los eventos son organizados por instalaciones autorizadas por el Departamento de Estado que abren fuera de su horario habitual. En algunos casos, las propias agencias de pasaportes participan y también aceptan renovaciones.

La gratuidad aplica al cargo por recepción de solicitudes que normalmente cobran estas instalaciones. El costo oficial del pasaporte no cambia. Se benefician solicitantes nuevos, menores de 16 años y quienes estén obligados a tramitar en persona.

Los eventos son organizados por instalaciones autorizadas por el Departamento de Estado que abren fuera de su horario habitual. Shutterstock

¿Dónde y cuándo se realizan las ferias de pasaportes en junio?

El calendario abarca varias semanas de junio con sedes en Nueva York, Nueva Jersey, Texas, California, Illinois, Michigan, Ohio, Alabama, Iowa y Puerto Rico, entre otros. Algunas ferias requieren turno previo; otras permiten presentación directa.

Fechas y ubicaciones confirmadas

Fecha Ciudad Estado Cita requerida Mié 3/6 Whiting NJ Sí Jue 4/6 Camillus NY No Jue 4/6 Yorktown Heights NY No Sáb 6/6 Birmingham AL No Sáb 6/6 Kalamazoo MI No Sáb 6/6 Fairfield OH No Sáb 6/6 Katy TX Sí Mar 9/6 Crescent IA No Mar 9/6 Mount Arlington NJ Sí Mié 10/6 Brielle NJ No Mié 10/6 Manville NJ No Jue 11/6 Aibonito PR No Jue 11/6 Mayagüez PR Sí Vie 12/6 Mayagüez PR Sí Sáb 13/6 Aguadilla PR Sí Lun 15/6 Lake Katrine NY Sí Mar 16/6 New Hyde Park NY Sí Mar 16/6 San Juan PR No Jue 18/6 Deerfield IL No Sáb 20/6 Brownsville TX No Mar 23/6 White Plains NY No Mié 24/6 Great Neck NY Sí Jue 25/6 Westminster CA Sí Sáb 27/6 Riverside CA No Sáb 27/6 Katy TX Sí