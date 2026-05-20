En esta noticia

El gobierno de Estados Unidos habilitará en junio ferias especiales de pasaportes sin tarifa adicional por el servicio de recepción de solicitudes. Los eventos están disponibles en múltiples estados y en Puerto Rico y están dirigidos a solicitantes por primera vez, menores de edad y personas obligadas a tramitar en persona con el formulario DS-11.

Las ferias operan en horarios extendidos —noches y fines de semana— en oficinas de correos, bibliotecas y juzgados. La medida busca ampliar el acceso al trámite para quienes no pueden presentarse en días y horarios hábiles.

Documentos.Lo confirmó el DMV: se cancelarán todos los trámites y renovaciones de licencias de conducir para estos ciudadanos y extranjeros
Dinero.Sin aviso previo | El IRS visitará casa por casa de ciudadanos y extranjeros y se llevará los bienes de todas estas personas

¿Qué son las ferias de pasaportes y quiénes pueden tramitarlo sin tarifa extra?

Los eventos son organizados por instalaciones autorizadas por el Departamento de Estado que abren fuera de su horario habitual. En algunos casos, las propias agencias de pasaportes participan y también aceptan renovaciones.

La gratuidad aplica al cargo por recepción de solicitudes que normalmente cobran estas instalaciones. El costo oficial del pasaporte no cambia. Se benefician solicitantes nuevos, menores de 16 años y quienes estén obligados a tramitar en persona.

Los eventos son organizados por instalaciones autorizadas por el Departamento de Estado que abren fuera de su horario habitual.
Los eventos son organizados por instalaciones autorizadas por el Departamento de Estado que abren fuera de su horario habitual.Shutterstock

¿Dónde y cuándo se realizan las ferias de pasaportes en junio?

El calendario abarca varias semanas de junio con sedes en Nueva York, Nueva Jersey, Texas, California, Illinois, Michigan, Ohio, Alabama, Iowa y Puerto Rico, entre otros. Algunas ferias requieren turno previo; otras permiten presentación directa.

Fechas y ubicaciones confirmadas

FechaCiudadEstadoCita requerida
Mié 3/6WhitingNJ
Jue 4/6CamillusNYNo
Jue 4/6Yorktown HeightsNYNo
Sáb 6/6BirminghamALNo
Sáb 6/6KalamazooMINo
Sáb 6/6FairfieldOHNo
Sáb 6/6KatyTX
Mar 9/6CrescentIANo
Mar 9/6Mount ArlingtonNJ
Mié 10/6BrielleNJNo
Mié 10/6ManvilleNJNo
Jue 11/6AibonitoPRNo
Jue 11/6MayagüezPR
Vie 12/6MayagüezPR
Sáb 13/6AguadillaPR
Lun 15/6Lake KatrineNY
Mar 16/6New Hyde ParkNY
Mar 16/6San JuanPRNo
Jue 18/6DeerfieldILNo
Sáb 20/6BrownsvilleTXNo
Mar 23/6White PlainsNYNo
Mié 24/6Great NeckNY
Jue 25/6WestminsterCA
Sáb 27/6RiversideCANo
Sáb 27/6KatyTX

Quienes no encuentren una sede cercana pueden usar la herramienta de búsqueda oficial en iafdb.travel.state.gov para localizar instalaciones con horario extendido o atención en fin de semana.