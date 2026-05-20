El Gobierno de Estados Unidos bloquea, revoca o niega la renovación del pasaporte a las personas que acumulen importantes deudas por manutención infantil. La disposición impacta directamente sobre ciudadanos estadounidenses que intenten ingresar o salir del país mientras mantienen obligaciones judiciales impagas.

La normativa es aplicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en conjunto con organismos encargados del cobro de “child support”.

Quiénes pueden perder el pasaporte en Estados Unidos

La medida apunta a padres o madres que registran deudas superiores a los 2.500 dólares por pagos de manutención infantil establecidos por orden judicial. Cuando la deuda supera el límite fijado por el Gobierno federal, el caso puede ser reportado al Departamento de Estado para impedir la emisión o renovación del pasaporte.

Las autoridades también pueden revocar documentos ya emitidos, lo que afecta la posibilidad de viajar internacionalmente.

Estados Unidos puede bloquear o revocar los pasaportes de las madres o padres que adeuden más de 2,500 dólares de manutención infantil. Fuente: Shutterstock.

En algunos casos, las personas que se encuentren fuera de Estados Unidos solo podrán recibir documentación limitada para regresar directamente al país .

Entre las principales consecuencias aparecen las siguientes:

Negativa de renovación del pasaporte.

Revocación del documento vigente .

Restricciones para ingresar o salir del país.

Problemas migratorios durante viajes internacionales.

Demoras en trámites consulares.

Cómo puede afectar esta medida a mexicanos con ciudadanía estadounidense

La normativa puede afectar a personas nacidas en México que también tengan ciudadanía estadounidense o pasaporte emitido por Estados Unidos.

En esos casos, el Gobierno federal considera al titular como ciudadano estadounidense y puede aplicar las mismas restricciones vinculadas con deudas de manutención infantil. Esto incluye bloqueos migratorios, cancelación de pasaportes y limitaciones para viajar fuera del país.

Las autoridades recomiendan verificar cualquier deuda judicial pendiente antes de iniciar trámites de renovación o realizar viajes internacionales con pasaporte estadounidense.