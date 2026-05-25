En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.91 este lunes, 25 de mayo de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.08% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso dominicano mostró una leve apreciación de 0.61%, mientras que en el último año acumuló un descenso de 3.98%, indicando debilitamiento anual pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 2.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.01%.

La cotización del peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este comportamiento sugiere una apreciación en el peso dominicano, lo cual puede estimular un ambiente económico más favorable.

A medida que esta tendencia continúa, podría generar confianza entre los inversores y fomentar un crecimiento en el mercado local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que podrían influir en esta variación, ya que la sostenibilidad de la tendencia dependerá de las condiciones económicas globales y nacionales.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.