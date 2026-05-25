Miles de personas están perdiendo la posibilidad de viajar sin saberlo, incluso con pasajes comprados y reservas confirmadas. En aeropuertos de todo el mundo, pero especialmente en rutas hacia Estados Unidos, Canadá y México, las aerolíneas y autoridades migratorias están rechazando a pasajeros que presentan pasaportes vencidos o no actualizados, lo que impide directamente el embarque y, en muchos casos, también el ingreso al país de destino.

Oficial | México, Estados Unidos y Canadá endurecen controles y prohíben viajar con pasaporte vencido o no actualizado

Aunque no se trata de una “prohibición nueva” como tal, sí hay un endurecimiento en los controles migratorios y en la exigencia de documentación válida para viajar a México, Estados Unidos y Canadá. En la práctica, esto significa que cualquier pasaporte vencido o que no cumpla con los requisitos actualizados del país de destino puede impedir directamente el embarque.

Las aerolíneas están obligadas a verificar la validez del documento antes de permitir el viaje, ya que si transportan pasajeros con documentación inválida pueden recibir sanciones o verse obligadas a devolverlos al país de origen. Por eso, incluso si el pasaje está pagado y la visa fue aprobada, un pasaporte vencido o no actualizado es motivo suficiente para que no te dejen viajar.

El pasaporte vencido o con datos desactualizados es motivo suficiente para que las aerolíneas nieguen el embarque, sin importar si el viaje ya fue pagado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El error que deja a miles de pasajeros varados: viajar con el pasaporte vencido o sin actualizar

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el pasaporte “sirve igual” aunque esté vencido si el viaje ya está programado o la visa sigue vigente. Sin embargo, en la mayoría de los casos, un pasaporte vencido invalida automáticamente cualquier intento de salida o ingreso internacional.

Esto genera situaciones críticas en aeropuertos: personas que llegan con vuelos confirmados, pero son rechazadas en el check-in por no tener documentación vigente. El resultado es inmediato: pérdida del vuelo, del dinero invertido y del viaje completo, sin posibilidad de reembolso en muchos casos.

Autoridades migratorias y aerolíneas refuerzan controles previos al vuelo, lo que deja a miles de pasajeros fuera del viaje por no revisar su documentación a tiempo. Fuente: ChatGPT

Qué revisan las aerolíneas antes de dejarte abordar si tu pasaporte no está vigente

Antes de permitir el embarque, las aerolíneas realizan un control estricto de la documentación del pasajero. El primer punto es la vigencia del pasaporte: si está vencido, el sistema lo detecta automáticamente y el embarque es rechazado.

También se verifica que el documento coincida con los datos de la reserva, que no haya alteraciones visibles y que cumpla con las exigencias del país de destino. En muchos casos, los sistemas de check-in están conectados a bases migratorias internacionales, lo que hace imposible “pasar por alto” un pasaporte vencido.

Por eso, especialistas en viajes internacionales recomiendan revisar y renovar el pasaporte antes de comprar pasajes o planificar cualquier viaje, ya que una vez vencido, no es posible utilizarlo bajo ninguna circunstancia para viajar al exterior.