Millones de personas en Estados Unidos tendrán un nuevo descanso extendido gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario. La fecha provocará cierres de bancos, escuelas y oficinas públicas en todo el país, además de un fuerte movimiento turístico y comercial.

El Gobierno decretó feriado para este lunes en TODO el país

Se trata del Memorial Day, que en 2026 se celebrará este lunes 25 de mayo y dará lugar a un nuevo fin de semana largo nacional. El Memorial Day es un feriado federal dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas.

Durante esta fecha se realizan ceremonias, homenajes y desfiles en distintas ciudades del país para recordar a los caídos en combate. Además, la jornada marca simbólicamente el inicio de la temporada de verano en Estados Unidos.

Estados Unidos tendrá un nuevo fin de semana largo gracias al Memorial Day, que caerá el lunes 25 de mayo. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados durante este feriado

Al tratarse de un feriado federal, ese lunes permanecerán cerrados:

Bancos

Escuelas públicas

Oficinas gubernamentales

Tribunales y agencias federales

Muchos comercios privados también operarán con horarios reducidos.

Se confirma un nuevo fin de semana largo

Al celebrarse un lunes, se conforma así un nuevo fin de semana largo de tres días. De esta manera, el Memorial Day suele generar:

Récord de viajes por carretera

Altísima demanda en aeropuertos

Escapadas turísticas y reuniones familiares

Millones de personas aprovechan el descanso extendido para viajar.