La cotización del peso colombiano cerró a USD 3635.72 este lunes, 25 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -1.3%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano retrocedió -4.14% y en el último año acumula -6.67%, lo que indica una tendencia bajista sostenida.

Conoce la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.23%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 12.97%.

La cotización del peso colombiano en el día de hoy muestra una tendencia creciente, considerando que el dato de 1 se encuentra en 1. Esto indica que el valor de la moneda ha experimentado una mejora en comparación con los días anteriores.

En los días pasados, la cotización había fluctuado, pero la reciente subida sugiere un impulso positivo en el mercado. Esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos favorables o decisiones políticas que generan confianza en la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.