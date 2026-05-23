Meta inició el martes pasado el proceso de despido de aproximadamente 8.000 empleados, equivalentes al 10% de su fuerza laboral global. Las notificaciones comenzaron a enviarse por correo electrónico a las 4 a.m. hora local en distintas regiones del mundo, en tres oleadas simultáneas.

La confirmación provino de Janelle Gale, directora de Recursos Humanos de Meta, quien detalló el proceso en un memorando interno. La empresa había anticipado estos recortes el 23 de abril , argumentando que permitirían operar con mayor eficiencia y liberar recursos para invertir en inteligencia artificial.

¿Qué recibirán los 8.000 trabajadores despedidos de Meta?

Los empleados de Meta en Estados Unidos que perdieron su empleo recibirán un paquete de indemnización que incluye los siguientes beneficios:

Compensación económica y cobertura médica

16 semanas de salario base como indemnización mínima

2 semanas adicionales por cada año de antigüedad continua en la empresa

18 meses de cobertura médica para el trabajador y su grupo familiar, el triple de lo que ofrecía Meta hasta ahora

Los empleados fuera de Estados Unidos recibirán paquetes similares, aunque adaptados a las regulaciones de cada país.

La confirmación provino de Janelle Gale, directora de Recursos Humanos de Meta, quien detalló el proceso en un memorando interno.

¿Qué sigue para Meta tras los despidos masivos?

Los recortes no implican solo una reducción de personal: Meta reestructurará su organización hacia modelos de trabajo más horizontales, con equipos más pequeños y mayor autonomía. Más de 7.000 empleados serán reasignados a nuevos proyectos vinculados a inteligencia artificial.

La empresa también aclaró que no descarta nuevas rondas de despidos más allá de este 10% inicial. El contexto es la fuerte apuesta de Meta por la IA: la compañía proyectó para 2026 inversiones en infraestructura de entre u$s 125.000 millones y u$s 145.000 millones. Los líderes de cada área anunciarán los cambios organizacionales de forma paralela a las notificaciones de despido.