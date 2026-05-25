El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6165 este lunes, 25 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.06% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del quetzal guatemalteco registró una variación de 2.20% y en el último año acumuló un cambio de 1.50%, apuntando a una tendencia alcista reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana se situó en un 13.67%, que es menor que la volatilidad anual de 19.85%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 ha sido superior a los valores de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con su comportamiento reciente.

En los días pasados, la tendencia ha sido favorable, lo que sugiere un aumento en el valor del Quetzal. La estabilidad económica y la mejora en ciertos sectores podrían ser factores que contribuyen a esta apreciación.

Este aumento en la cotización puede ser un indicativo de una recuperación económica en el país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 25 de mayo de 2026.

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Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.