La posibilidad de viajar dentro de Estados Unidos sin Real ID ni pasaporte comenzará a concretarse en 2026 gracias a un nuevo documento digital que será aceptado en los controles aeroportuarios. Este documento es una credencial que permite volar en vuelos domésticos, incluso si el pasajero carece de una licencia ajustada a Real ID o no porta el pasaporte físico.

El cambio se fundamenta en una identificación digital desarrollada por Apple, la cual se aloja en Apple Wallet y utiliza la información de la licencia de pasaporte americana. A partir de finales de 2025, su implementación comenzará a ser gradual en los controles de seguridad de aeropuertos, impactando directamente a viajeros frecuentes y a aquellos sin una identificación actualizada.

¿Qué tipo de documento habilita el viaje sin Real ID ni pasaporte?

Su aceptación se lleva a cabo en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), donde los viajeros pueden identificarse sin tener que presentar documentos físicos, siempre que el aeropuerto cuente con lectores habilitados para esta tecnología.

El documento que permite realizar viajes sin Real ID ni pasaporte en vuelos nacionales es Digital ID, una forma de identificación digital generada a partir del pasaporte de EE.UU. y presentada directamente a través de un iPhone o Apple Watch. Esta credencial no sustituye al pasaporte físico y no es válida para viajes internacionales, aunque sí es útil para la verificación de identidad en vuelos domésticos.

Su aceptación se lleva a cabo en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

¿En qué lugares es aceptada la Identificación Digital?

Controles de seguridad de vuelos domésticos

Aeropuertos de EE.UU. con lectores habilitados (más de 250, en despliegue gradual)

Verificación de identidad presencial (no cruces fronterizos)

¿Cómo realizar viajes sin Real ID ni pasaporte utilizando Digital ID?

Para emprender un viaje sin la necesidad de un Real ID ni un pasaporte, el usuario debe generar la credencial en Apple Wallet utilizando su pasaporte estadounidense. El procedimiento implica escanear la página del pasaporte, leer el chip integrado, realizar una verificación facial y llevar a cabo pasos biométricos de seguridad.

En el momento de volar, la identificación se presenta acercando el dispositivo al lector en el control de seguridad y autorizado mediante Face ID o Touch ID. Solo se comparte la información necesaria y los datos permanecen cifrados en el dispositivo, sin que Apple registre cuándo ni dónde se utiliza la credencial .

Requisitos esenciales para la utilización de Digital ID

iPhone o Apple Watch compatible

Pasaporte de Estados Unidos vigente

Configuración previa en Apple Wallet

Vuelo doméstico dentro de EE.UU.