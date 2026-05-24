La cadena de comida saludable, Salad and Go, ha tomado la determinación de cerrar todas sus sucursales en Houston. Según lo informado, esta decisión es parte de una reestructuración más amplia que contempla el cierre de 41 locales en diversas ubicaciones de los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo en septiembre de 2025, con el propósito de concentrar operaciones en mercados estratégicos.

Desde la empresa se ha explicado que el enfoque estará orientado a fortalecer su presencia en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth y en otras regiones donde la marca continuará operando.

Se despide Salad and Go: más de 40 tiendas cierran sus puertas para siempre

Según explicó el CEO de la compañía, Mike Tattersfield, la empresa busca potenciar su rendimiento en mercados estratégicos. “Centrar nuestros esfuerzos nos permitirá robustecer la marca e invertir de manera más eficaz en la mejora de calidad, estimular la innovación y construir una comunidad”, manifestó.

En esa misma línea, destacó que la presencia de Salad and Go en Texas permanecerá sólida en Dallas y reafirmó que la empresa mantiene su confianza en el potencial del mercado a largo plazo. Asimismo, confirmó que los establecimientos de Phoenix y Tucson, en Arizona, así como los de Las Vegas, en Nevada, continuarán operando con plena normalidad.

Se despide el restaurante más popular del país: más de 41 sucursales cerraron sus puertas. Fuente: El Cronista.

El trayecto de Salad and Go

Salad and Go abrió por primera vez en 2013 en Gilbert, fundada por Tony y Roushan Christofellis. Actualmente, la cadena es propiedad de la firma privada Volt Investment Holdings, con sede en Nueva York.

A finales de 2024, la empresa contaba con 146 restaurantes en Estados Unidos, de acuerdo con datos de Nation’s Restaurant News. Tattersfield asumió como director ejecutivo en abril de 2025, tras la salida de Charlie Morrison, quien había logrado duplicar la cantidad de locales durante su gestión.

Qué sucederá con la marca tras estos cierres masivos

De acuerdo con la explicación proporcionada por Tattersfield, la finalidad de la marca consiste en “modificar la percepción sobre la comida rápida, brindando alternativas más saludables y accesibles”, un objetivo que no se detendrá, sino que experimentará una transformación.

No obstante, a pesar del cierre de 41 restaurantes, la empresa sostiene que Salad and Go persistirá en su modelo de negocio y continuará con su expansión en los mercados donde actualmente lleva a cabo sus operaciones activas.