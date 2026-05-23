En esta noticia La base de datos que bloqueará tu pasaporte: quiénes estén en ella no podrán salir del país

Durante mucho tiempo, millones de mexicanos creyeron que tener el pasaporte en tiempo y forma bastaba para salir del país y viajar al extranjero sin inconvenientes. Sin embargo, esa idea acaba de quedar sin efecto de manera oficial .

El Gobierno de México anunció una disposición que ya provoca reacciones en todo el país: figurar en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias bastará para que las autoridades bloqueen la salida del territorio nacional, incluso si el pasaporte está en regla.

La modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue avalada en el Senado de la República con 86 votos a favor por unanimidad, luego de haber sido aprobada por la Cámara de Diputados, y posteriormente turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La base de datos que bloqueará tu pasaporte: quiénes estén en ella no podrán salir del país

El eje central de esta medida es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una herramienta de reciente creación que funcionará como apoyo del Consejo de la Judicatura Federal.

Su objetivo será reunir y mantener actualizada, en tiempo real, la información de personas deudoras y acreedoras de obligaciones alimentarias establecidas mediante resoluciones judiciales definitivas, permitiendo que autoridades de todo el país consulten esos datos para validar distintos trámites.

La administración del registro estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución que dispondrá de un plazo de 300 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para poner en marcha el sistema en todo el territorio nacional.

La plataforma se nutrirá con información enviada por el Poder Judicial de la Federación, lo que garantiza que cada registro esté respaldado por sentencias y resoluciones oficiales, y no por acusaciones o reportes sin sustento legal.

México endurece las sanciones por deuda alimentaria: podrán bloquearte el pasaporte y prohibirte salir del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cúales serán las nuevas consecuencias para quienes deban cuota alimentaria

Cuando las autoridades dijeron que esta medida tendría consecuencias reales, no exageraron. Entre las más importantes se encuentran:

No podrás tramitar ni renovar el pasaporte , lo que bloquea cualquier posibilidad de viajar al extranjero.

Tampoco podrás obtener ni renovar la licencia de conducir, afectando directamente tu movilidad cotidiana, especialmente si dependés del auto para trabajar.