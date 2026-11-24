La agencia federal detalla cuáles son los daños que afectan a la validez del pasaporte y en qué casos se considera deterioro normal del uso.

El Departamento de Estado aclara en su sitio web oficial cuáles son los requisitos de elegibilidad que se deben cumplir para renovar el pasaporte estadounidense. Estas condiciones son obligatorias y no admiten excepciones. Quienes no reúnan los requisitos deberán solicitar un nuevo documento mediante el Formulario DS-11 .

Entre las condiciones exigidas para renovar el pasaporte se encuentra que el documento debe estar en buen estado físico, sin daños graves que afecten la lectura de la información personal o comprometan su validez.

¿Cuándo un pasaporte se considera gravemente dañado?

El Departamento de Estado considera que un pasaporte está gravemente dañado cuando presenta alguna de las siguientes condiciones:

Manchas provocadas por el contacto con agua. Presencia de moho. Roturas importantes en las páginas. Anotaciones o marcas no oficiales en la página de datos personales. Páginas de visas faltantes o arrancadas. Perforaciones realizadas con sacabocados u otros daños físicos importantes.

El principal problema de estos deterioros es que pueden comprometer la validez del documento o dificultar la verificación de la información personal y de sus elementos de seguridad.

Los seis daños importantes en el pasaporte que lo convierten en un documento invalido. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

¿Qué daños se consideran parte del deterioro normal y no invalidan el documento?

El Departamento de Estado distingue los daños importantes del desgaste habitual que puede producirse por el uso cotidiano del pasaporte. Entre los ejemplos del deterioro normal que no requieren que se cambie el documento se encuentran:

Las páginas dobladas por llevar el pasaporte en el bolsillo.

Las pequeñas curvaturas o dobleces de la cubierta.

El desgaste leve de los bordes.

El abanico o separación progresiva de las páginas de visas por abrir y cerrar el documento.

¿Qué pasa cuando el pasaporte está gravemente dañado y por qué no se puede renovar?

Los titulares de pasaporte estadounidenses que tengan documentos gravemente dañados deben solicitar uno nuevo mediante el Formulario DS-11 y realizar el trámite presencialmente. No pueden utilizar el procedimiento habitual de renovación por correo o internet, ya que uno de los requisitos es presentar un pasaporte que no tenga daños más allá del desgaste normal.

Para reemplazar el documento, deben presentar:

El pasaporte dañado.

Una declaración firmada que explique cómo se produjo el deterioro.

La documentación que acredite la ciudadanía estadounidense.

Una identificación válida con fotografía.

Una fotografía nueva y el pago de las tarifas correspondientes.

La medida busca garantizar que el documento conserve su integridad y que los datos personales y elementos de seguridad puedan verificarse correctamente.