Es un código de seis dígitos que entrega el IRS para proteger al contribuyente del robo de identidad tributaria.

Hay un pequeño número de seis dígitos que puede trabar por completo la presentación de una declaración de impuestos. Se trata del IP PIN, un código de protección de identidad que asigna el IRS, y la regla es tajante: quien tiene uno asignado y presenta su declaración electrónica sin incluirlo, o con el número equivocado, ve cómo el sistema se la rechaza.

Qué es el código de seis dígitos

El IP PIN (Número de Identificación Personal para la Protección de la Identidad) es un código de seis dígitos que entrega el IRS para proteger al contribuyente del robo de identidad tributaria.

Su función es simple pero poderosa: actúa como una llave que solo conoce el contribuyente (y el IRS), y sirve para confirmar que quien presenta la declaración es realmente la persona correcta. De ese modo, impide que un tercero use el número de Seguro Social de alguien para presentar una declaración falsa y quedarse con el reembolso.

Qué pasa si se omite

Para quien tiene un IP PIN asignado:

En las declaraciones electrónicas (e-file), si no se ingresa el IP PIN o se carga uno incorrecto, el IRS rechaza la declaración . El sistema la devuelve y hay que volver a enviarla con el código correcto para que sea aceptada.

En las declaraciones en papel, no se rechazan sin más, pero su procesamiento se demora mientras el IRS valida la información, sobre todo si el código falta o está mal.

Si alguien tiene un IP PIN asignado pero lo perdió o no lo recuerda, lo habitual es volver a ingresar a la cuenta en línea del IRS para verlo nuevamente. Shutterstock

A quiénes aplica

La exigencia rige para quienes tienen un IP PIN asignado, no para todos los contribuyentes por igual. Hay dos caminos por los que una persona llega a tener uno:

De forma automática , cuando fue víctima de robo de identidad tributaria: en esos casos, el IRS le asigna un IP PIN y debe usarlo.

De forma voluntaria, cuando la persona decide inscribirse en el programa para proteger su declaración, aunque nunca haya sufrido un fraude. Una vez que alguien se inscribe y obtiene su IP PIN, el IRS ya no aceptará su declaración electrónica sin ese código.

Qué hacer si el código se perdió o no llegó

Si alguien tiene un IP PIN asignado pero lo perdió o no lo recuerda, no puede simplemente omitirlo: debe recuperarlo. Lo habitual es volver a ingresar a la cuenta en línea del IRS para verlo nuevamente o, si no es posible, solicitar que se lo reemitan por los canales oficiales.